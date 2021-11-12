Помер письменник-сатирик Віктор Коклюшкін, один з творців «Сміхопанорами», автор монологів для Петросяна, Вінокура та Шифріна

У четвер, 12 листопада, у Москві помер радянський та російський письменник-сатирик, драматург Віктор Коклюшкін. Йому було 75 років, повідомляє «Известия».

Коклюшкін народився у Москві 27 листопада 1945 року. Є автором знаменитих гумористичних монологів «Але, Люся», «Ми з Петькою», «Однокласники», «Конкурс краси» та багатьох інших.

Перш ніж стати письменником-сатириком, він змінив чимало професій.

Багато років виступав зі своїми концертами. Брав участь у передачах «Аншлаг», «Сміхопанорама», «Криве дзеркало». За своє життя написав понад десять книг.

До 2016 року Коклюшкін був колумністом газети «Аргументи та факти».

Його монологи виконували Євген Петросян, Володимир Винокур, Юхим Шифрін та інші відомі гумористи.

Причиною смерті письменника названо серцеву недостатність.

Нагадаємо, 23 жовтня помер відомий російський режисер Олександр Рогожкін. На початку жовтня у Москві під час вистави загинув артист мімансу Євген Куліш.

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