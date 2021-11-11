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Житель Угорщини втратив ноги заради страховки, але замість мільйонів євро отримав термін: подробиці дикої історії

12:26 11 листопада 2021
Житель Угорщини втратив ноги заради страховки, але замість мільйонів євро отримав термін: подробиці дикої історії

В Угорщині засудили до двох років позбавлення волі чоловіка, який заради отримання страхових виплат навмисно ліг під потяг, щоб йому вітдрізало ноги. Перед цим він уклав з кількома страховими компаніями 14 договорів страхування життя на 2,8 млн євро, повідомляє Mukachevo.net з посиланням на угорський портал Blikk.

Невдовзі після вчинення ним стрибка під поїзд дружина повідомила про інцидент в страхові компанії, вимагаючи компенсації. Однак для більшості страхових компаній ця справа здалася підозрілою.

Розслідування довело, що у цей день чоловік не взяв для подорожі жодну з трьох власних автівок, а пішов на залізничну станцію.

В заяви до страхової він стверджував, що на платформі були шматки розбитого скла, на яких він послизнувся, тому й потрапив під потяг. При цьому поруч опинилася дружина підозрюваного, яка зупинила кровотечу після травматичної ампутації кінцівок.

Крім того, якщо спочатку машиніст стверджував, що чоловік дійсно потрапив під потяг, але згодом змінив свої зізнання, сказавши, що обвинувачений навмисно ліг під транспортний засіб.

Розслідування розтягнулося на 7 років і закінчилося вироком. Тепер жодної страхової виплати травмований чоловік не отримає.

Нагадаємо, раніше у США юрист з відомої династії Мурдо намагався руками найманого кілера вчинити самогубство, щоб його син міг отримати страховку в 10 мільйонів доларів. Однак щось пішло не за планом і замовник вижив.

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