26.05 / 26.24 29.86 / 30.22
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Врятував шолом: британський мільярдер Річард Бренсон ледь не загинув під час падіння з велосипеда

10:38 11 листопада 2021
Річард Бренсон

71-річний британський мільярдер, засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон, який нещодавно злітав у космос, мало не загинув під час ДТП. 71-річний бізнесмен брав участь у благодійних велосипедних перегонах на Британських Віргінських островах.

Як повідомляє видання Evening Standard, під час спуску з крутого пагорба у Бренсона відмовили гальма, і він врізався в іншого велогонника, після чого обидва вони впали. За словами Річарда, йому довелося маневрувати між краєм урвища та зустрічним автомобілем. І він вирішив, що буде краще врізатися в колегу.

Мільярдер ударився головою об бетон. За словами Річарда, йому вдалося вижити лише завдяки велосипедному шолому. Він також отримав безліч порізів та синців, назвавши аварію «колосальною». Другий велогонник відбувся легкими травмами.

Це вже не перша подібна подія з мільярдером. У 2016 році під час велосипедної аварії він пошкодив щоку та розірвав зв'язки.

Раніше «ФАКТИ» писали, що актриса Олена Сафонова тяжко постраждала у ДТП.

Фото Twitter

214

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Без виплати за вислугу років та перерахунку: що мають знати пенсіонери, які вирішили повернутися на роботу

пенсія

Пенсії за вислугу років: хто може втратити і як цього уникнути

ФОП

Не пізніше 20-го числа: у податковій зробили важливе попередження для платників єдиного податку з ФОП першої та другої груп

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.