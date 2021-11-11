Врятував шолом: британський мільярдер Річард Бренсон ледь не загинув під час падіння з велосипеда

71-річний британський мільярдер, засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон, який нещодавно злітав у космос, мало не загинув під час ДТП. 71-річний бізнесмен брав участь у благодійних велосипедних перегонах на Британських Віргінських островах.

Як повідомляє видання Evening Standard, під час спуску з крутого пагорба у Бренсона відмовили гальма, і він врізався в іншого велогонника, після чого обидва вони впали. За словами Річарда, йому довелося маневрувати між краєм урвища та зустрічним автомобілем. І він вирішив, що буде краще врізатися в колегу.

Мільярдер ударився головою об бетон. За словами Річарда, йому вдалося вижити лише завдяки велосипедному шолому. Він також отримав безліч порізів та синців, назвавши аварію «колосальною». Другий велогонник відбувся легкими травмами.

Це вже не перша подібна подія з мільярдером. У 2016 році під час велосипедної аварії він пошкодив щоку та розірвав зв'язки.

Раніше «ФАКТИ» писали, що актриса Олена Сафонова тяжко постраждала у ДТП.

Фото Twitter

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