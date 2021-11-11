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У червоній вечірній сукні з глибоким декольте: Меган Маркл з'явилася на гламурній церемонії

8:19 11 листопада 2021
Меган Маркл та принц Гаррі

Британський принц Гаррі (який раніше заявив, що зробив передбачення, яке збулося та приголомшило Америку) та його дружина Меган Маркл відвідали гала-вечір під назвою «Салют Свободі», який відбувся напередодні Дня ветеранів у нью-йоркському Музеї моря, повітря та космосу Інтрепід.

Гаррі, колишній військовий, вручав нагороди військовослужбовцям. «Мій військовий досвід зробив мене тим, ким я є сьогодні, і я завжди буду вдячний людям, з якими мені доводилося служити — де б у світі ми не були», — сказав онук королеви Єлизавети, який відслужив десять років у британській армії та двічі побував у Афганістані.

Гаррі прибув у класичному чорному костюмі з краваткою-метеликом. Його піджак прикрашали чотири медалі та квітка червоного маку (символ пам'яті жертв війни), а на шиї принца висів Королівський Вікторіанський лицарський орден.

Меган була в ефектній червоній вечірній сукні від Carolina Herrera — зі шлейфом, розрізом попереду та глибоким оригінальним декольте. До ліфа також був пришпилений червоний мак. Волосся Маркл зібрала у високу зачіску. Герцогиня Сассекська була у червоних туфлях на шпильці від Giuseppe Zanotti. А на руці колишньої актриси був діамантовий браслет, який раніше належав нині покійній матері її чоловіка, принцесі Діані.

Раніше «ФАКТИ» писали — Меган Маркл зізналася, що досі користується купонами на знижки при покупках онлайн.

Фото People/LEE MORGAN

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