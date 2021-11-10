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Суцільні переломи: зірка російського кіно тяжко постраждала в ДТП

15:52 10 листопада 2021
Суцільні переломи: зірка російського кіно тяжко постраждала в ДТП

Відома радянська і російська актриса, 65-річна Олена Сафонова постраждала в аварії в центрі Москви, коли її автомобіль зіткнувся з ще двома учасниками дорожнього руху.

За попередніми даними, винуватець ДТП на своєму BMW практично по діагоналі перетнув смуги попутного руху і вилетів на зустрічну, де і зіткнувся з іншими машинами, повідомляє 360tv.ru.

Зірка «Зимової вишні» була госпіталізована з переломами ребер та надколінка. Крім неї, до лікарні було доставлено ще одну людину.

Момент ДТП із актрисою потрапив на відеореєстратор.

Нагадаємо, напередодні до ДТП у Києві потрапила ведуча ТСН Лідія Таран, яка на таксі поверталася додому після ефіру. Таксі врізалося в автомобіль, що стояв попереду, який не виставив «аварійку». Від сильного удару машина зазнала серйозних пошкоджень і спалахнула, а Лідії довелося буквально вистрибувати з неї на ходу.

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Суцільні переломи: зірка російського кіно тяжко постраждала в ДТП

Суцільні переломи: зірка російського кіно тяжко постраждала в ДТП

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