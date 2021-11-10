Голодуючого Саакашвілі вимагали доставити до зали суду

У середу, 10 листопада, у Тбіліському міському суді було заплановано слухання у справі про розгін опозиційного мітингу в листопаді 2007 року в столиці Грузії та про погром у телекомпанії «Імеді», який було влаштовано силовиками. Обвинуваченим у цій справі є колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі. Суд зажадав присутності політика у залі. Про це заявив адвокат Саакашвілі Бека Басілая.

Він зазначив, що Міністерство юстиції та Спеціальна пенітенціарна служба зобов'язані виконати вимогу суду. «Якщо процес над Михеїлом Саакашвілі не відбудеться в залі суду, це буде ще одним доказом того, що влада налякана», — наголосив Басілая.

Нагадаємо, Саакашвілі таємно в’їхав на територію Грузії на початку жовтня з метою згуртувати своїх прихильників перед муніципальними виборами. Політика заарештували, оскільки він проходить обвинуваченим у кількох кримінальних справах. Спочатку його утримували у в'язниці у місті Руставі. Саакашвілі оголосив голодування, яке триває вже понад 40 днів.

Адвокати колишнього президента, а також його особистий лікар неодноразово закликали перевести Михеїла до громадянської клініки для надання всебічної кваліфікованої медичної допомоги. Проте 8 листопада стало відомо, що Саакашвілі опинився у тюремній лікарні у Тбілісі. Його прихильники стверджують, що це було зроблено проти його волі. Адвокати назвали переведення Михеїла з Руставі до столичної в'язниці викраденням. Вони вважають, що політик перебуває у великій небезпеці. На нього чиниться постійний психологічний тиск. Цілком реальна загроза фізичної розправи з боку інших ув'язнених.

Спеціальна пенітенціарна служба Грузії оприлюднила кадри, що нібито підтверджують, що Саакашвілі не вивозили з в'язниці до Руставі проти його волі. На них видно, як Михеїл складає речі, а потім іде коридором.

До того ж міністр юстиції Грузії Раті Бреґадзе заявив в ефірі телеканалу «Імеді», що Саакашвілі завдав фізичної та словесної образи персоналу тюремної лікарні, а також пошкодив дорогу медичну техніку.

Сам Саакашвілі у листі, який зачитав один із його адвокатів Ніка Ґварамія, стверджує, що його перевели до тюремної лікарні обманом, скасувавши його зустрічі з лікарем та побачення з матір'ю та дітьми. «Мене тягли за волосся, і я, звичайно, чинив опір так само, як у палаті, коли до мене підійшов якийсь невизначено кримінальний медичний персонал, і я дійсно відштовхнув його, тому що вони почали вводити мені щось без мого дозволу. Моя реакція була викликана стресом після всього цього насильства та жорстокого поводження», — заявив Саакашвілі у листі.

Він наголосив, що відмовляється від будь-якого медичного втручання та згоден зустрітися лише зі своїм особистим лікарем. «Метою мого переводу однозначно є моє фізичне знищення за вказівкою Путіна», — написав Саакашвілі.

Прихильники політика вирішили провести акцію на його підтримку біля будівлі міського суду. Жодних мітингів та демонстрацій біля тбіліської в'язниці не буде, пообіцяв лідер опозиційної партії «Єдиний національний рух» Ніканор Мелія. Він упевнений, що влада могла б цим скористатися і спровокувати заворушення серед ув'язнених, що багаторазово збільшує небезпеку для Саакашвілі. «У дворі суду нас має бути багато, але ми маємо бути дуже мирними», — попередив однодумців Мелія.

Нагадаємо, що днями особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе повідомив, що стан колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який оголосив голодування, вже критичний.

Фото с сайта https://www.newsgeorgia.ge

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