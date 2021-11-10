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Напівголі австралійські пожежники вразили мережу, знявшись для календаря

21:35 10 листопада 2021
Пожежник із коалою

Австралійські пожежники знялися для традиційного календаря Australian Firefighters Calendar на 2022 рік. Нова фотосесія, частина якої була опублікована в Instagram, захопила користувачів мережі, які оцінили накачані торси вогнеборців, які мають вигляд не гірший за професійних моделей.

Пожежні Австралії публікують подібні календарі щороку. При цьому вони незмінно позують із милими тваринами, привертаючи увагу до охорони навколишнього середовища. Виторг від продажу календарів передається на благодійні цілі. З 1993 року завдяки цьому вдалося зібрати вже понад 3,2 мільйони доларів. Так, частина грошей минулого року була відправлена на допомогу центрам дикої природи, які допомагали рятувати коал, що постраждали від страшних лісових пожеж в Австралії.

Раніше «ФАКТИ» писали — Названо найсексуальнішого чоловіка у світі — 52-річну «Людину-мураху» Пола Радда.

Фото Instagram AustralianFirefightersCalendar

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