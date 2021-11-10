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Світ

Два дальні бомбардувальники Росії увійшли до повітряного простору Білорусі: що відомо (відео)

13:27 10 листопада 2021
Ту-22М3

У повітряний простір Білорусі, яка спровокувала міграційну кризу на кордоні з Польщею, увійшли два російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

Як повідомляє білоруське інформаційне агентство «Белта», вздовж державного кордону на західному та на північно-західному напрямку Збройні Сили Білорусі «наростили склад чергових сил протиповітряної оборони».

«За рішенням військового відомства Білорусі, погодженим з керівництвом Міністерства оборони Російської Федерації, відпрацьовано практичні питання взаємодії у повітрі сил та засобів, що входять до комплекту єдиної регіональної системи протиповітряної оборони ЗС Білорусі та Росії» , — йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що якщо раніше російські бомбардувальники входили у повітряний простір Білорусі «циклічно», то з 10 листопада польоти виконуватимуться «на регулярній основі».

У РБ заявили, що це — «адекватне реагування на обстановку, що складається, як у повітрі, так і на землі».

Нагадаємо, що на територію Польщі з Білорусі прорвалася група нелегальних мігрантів, які вже тривалий час перебувають біля кордону та намагаються потрапити до РП. У Польщі посилили охорону кордону, а Литва запровадила на місяць надзвичайний стан у прикордонній зоні з Білоруссю. У НАТО з цього приводу заявили, що готові підтримати своїх союзників та забезпечити безпеку у регіоні.

Фото — скріншот.

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