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Позашлюбна дочка короля Бельгії принцеса Дельфін візьме участь у шоу «Танці з зірками»

14:00 10 листопада 2021
Принцеса Дельфін зі своїм партнером

Позашлюбна дочка короля Бельгії Альберта II (який зрікся престолу на користь свого сина Філіпа у 2013 році, але зберіг титул), візьме участь у бельгійській версії популярного телешоу «Танці з зірками». Як повідомляє видання Daily Mail, 52-річна принцеса Дельфін, єдинокровна молодша сестра правлячого монарха, виступатиме в парі з професійним танцівником Сандером Басом. Свій гонорар за участь у шоу принцеса передасть на благодійність.

Палац її рішення не коментує, назвавши це «приватною ініціативою».

Рік тому художниця Дельфін Боель, яка довгий час судилася з Альбертом, доводячи його батьківство, нарешті здобула титул принцеси та право носити королівське прізвище Саксен-Кобург-Гота.

Мати Дельфін — баронеса Сібіл де Селі-Лоншан, яка мала тривалий таємний роман з одруженим королем. До свого 18-річчя Дельфін вважала батьком чоловіка матері — багатого промисловця Жака Боеля. Але 1985 року дівчина дізналася, що її біологічний батько — Альберт. Ця інформація стала відома широкому загалу в 1999 році. Король не визнавав дочку і відмовлявся зустрічатися з нею. Зрештою, суд зобов'язав колишнього монарха зробити тест ДНК під загрозою величезного штрафу. Тест підтвердив, що жінка — його дочка. Після цього Дельфін офіційно увійшла до складу королівської родини.

Раніше «ФАКТИ» писали — Князя Монако Альбера розлютило інтерв'ю колишньої коханки, яка висловилася про його дружину Шарлін.

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