Перша країна ЄС: Кіпр зберіг можливість в'їзду для українців

Незважаючи на те, що Євросоюз виключив Україну з епідемічно безпечної «зеленої зони», Кіпр зберіг можливість в'їзду для українських туристів. Від мандрівників вимагають лише щеплення від коронавірусу будь-якою з вакцин, що застосовуються в Україні, або негативний ПЛР-тест. Про це повідомляє МЗС.

«Гарні новини. Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в'їзду для українців. Умови: повна вакцинація чи негативні тести (до та після прибуття)», — розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Серед усіх визначних пам'яток Кіпру в українських туристів були популярні Ларнака та околиці, гірське селище Лефкара.

Нагадаємо, на відміну від Кіпру, Бельгія обмежила в'їзд для мандрівників із України. Від них вимагають обов'язково підтверджувати важливість поїздки. Вагомою підставою є наявність посвідки на проживання, приїзд із гуманітарною місією, візит до близького родича з бельгійським громадянством.

Фото pixabay.com

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