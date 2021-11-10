24-річна пакистанська правозахисниця Малала Юсуфзай, яка проживає у Великій Британії, вийшла заміж. Малала, яка влітку зробила фотосесію для журналу Vogue, поділилася фото зі свого весілля, яке відбулося в Бірмінгемі за мусульманським обрядом. Її чоловіком став пакистанець Ассер Малік — менеджер в індустрії спорту.

В інтерв'ю, яке вона дала у червні цього року, правозахисниця стверджувала, що не впевнена в тому, що будь-коли вийде заміж. «Я досі не розумію, чому люди мають одружуватися. Якщо ви хочете, щоб у вашому житті була людина, навіщо вам підписувати документи про шлюб, чому це не може бути просто партнерством? Моя мама на це реагує так: «Не смій говорити нічого подібного! Ти маєш вийти заміж, шлюб прекрасний», — казала Малала.

У 2014 році у віці 17 років Юсуфзай отримала Нобелівську премію миру, ставши тим самим молодим лауреатом за всю історію Нобелівської премії. З 11 років Малала активно виступала за доступність освіти для жінок у всьому світі. За свою діяльність у 2012 році вона була тяжко поранена на думку бойовиками з терористичного руху Техрік-і-Талібан Пакистан.

З березня 2013 року Юсуфзай навчалася у Великій Британії. У червні 2020 року отримала диплом Оксфордського університету, де вивчала економіку, політику та філософію. Дівчина створила благодійний фонд Malala Fund, який виборює право на освіту для дівчаток у всьому світі.

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