26.04 / 26.22 30.03 / 30.34
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Наймолодша в історії лауреатка Нобелівської премії Малала Юсуфзай вийшла заміж — фото з весілля

8:18 10 листопада 2021
Малала з нареченим

24-річна пакистанська правозахисниця Малала Юсуфзай, яка проживає у Великій Британії, вийшла заміж. Малала, яка влітку зробила фотосесію для журналу Vogue, поділилася фото зі свого весілля, яке відбулося в Бірмінгемі за мусульманським обрядом. Її чоловіком став пакистанець Ассер Малік — менеджер в індустрії спорту.

В інтерв'ю, яке вона дала у червні цього року, правозахисниця стверджувала, що не впевнена в тому, що будь-коли вийде заміж. «Я досі не розумію, чому люди мають одружуватися. Якщо ви хочете, щоб у вашому житті була людина, навіщо вам підписувати документи про шлюб, чому це не може бути просто партнерством? Моя мама на це реагує так: «Не смій говорити нічого подібного! Ти маєш вийти заміж, шлюб прекрасний», — казала Малала.

У 2014 році у віці 17 років Юсуфзай отримала Нобелівську премію миру, ставши тим самим молодим лауреатом за всю історію Нобелівської премії. З 11 років Малала активно виступала за доступність освіти для жінок у всьому світі. За свою діяльність у 2012 році вона була тяжко поранена на думку бойовиками з терористичного руху Техрік-і-Талібан Пакистан.

З березня 2013 року Юсуфзай навчалася у Великій Британії. У червні 2020 року отримала диплом Оксфордського університету, де вивчала економіку, політику та філософію. Дівчина створила благодійний фонд Malala Fund, який виборює право на освіту для дівчаток у всьому світі.

Раніше «ФАКТИ» писали — Спадкоємиця династії мільярдерів вийшла заміж у сукні з битих дзеркал.

639

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ФОП

Не пізніше 20-го числа: у податковій зробили важливе попередження для платників єдиного податку з ФОП першої та другої груп

Люди

Після перерахунку пенсія зменшилася: одній з груп пенсіонерів розповіли, що буде з їхніми виплатами

пенсія

Пенсії за вислугу років: хто може втратити і як цього уникнути

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.