26.04 / 26.28 30.03 / 30.36
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Бельгія закрила кордони для українців: що відомо

20:29 9 листопада 2021
бельгія

Бельгія, яка ще недавно приймала українців з негативним ПЛР-тестом на коронавірус, закрила кордони для мандрівників з України. Тепер українським громадянам, навіть повністю вакцинованим, потрібно для відвідування Бельгії підтвердити важливість поїздки. Туризм чи рекреаційні цілі такими не вважаються. Про це йдеться на сайті Офісу для іноземців у Брюсселі.

Правила було переглянуто ще 28 жовтня, а остаточно затверджено 9 листопада. Причиною нововведень називають прагнення захиститися від нових штамів коронавірусу.

В українському МЗС уточнили, що Бельгія, як і раніше, дозволяє приїзд іноземців, у тому числі з України, якщо для поїздки є досить вагомий привід. Важливою причиною може вважатися дозвіл на проживання в Бельгії або возз'єднання сім'ї: приїзд до чоловіка, партнера, батьків, якщо ті є бельгійськими громадянами.

Також дозволяється приїзд із гуманітарною місією, схваленою бельгійським диппредставництвом, або на запрошення міжнародної організації. Ще один виняток зроблено для дипломатів та перевізників.

Нагадаємо, 9 листопада набуло чинності рішення Євросоюзу про виключення України із так званого «зеленого» списку епідемічно безпечних країн. Через епідемію коронавірусу країнам-членам ЄС рекомендують закрити кордони для туристів з України.

Фото https://ua.depositphotos.com/

45

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ФОП

Не пізніше 20-го числа: у податковій зробили важливе попередження для платників єдиного податку з ФОП першої та другої груп

Люди

Після перерахунку пенсія зменшилася: одній з груп пенсіонерів розповіли, що буде з їхніми виплатами

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

Комуналка

Субсидії на комуналку: кому точно не дадуть і як рахують доходи та витрати

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.