Бельгія закрила кордони для українців: що відомо

Бельгія, яка ще недавно приймала українців з негативним ПЛР-тестом на коронавірус, закрила кордони для мандрівників з України. Тепер українським громадянам, навіть повністю вакцинованим, потрібно для відвідування Бельгії підтвердити важливість поїздки. Туризм чи рекреаційні цілі такими не вважаються. Про це йдеться на сайті Офісу для іноземців у Брюсселі.

Правила було переглянуто ще 28 жовтня, а остаточно затверджено 9 листопада. Причиною нововведень називають прагнення захиститися від нових штамів коронавірусу.

В українському МЗС уточнили, що Бельгія, як і раніше, дозволяє приїзд іноземців, у тому числі з України, якщо для поїздки є досить вагомий привід. Важливою причиною може вважатися дозвіл на проживання в Бельгії або возз'єднання сім'ї: приїзд до чоловіка, партнера, батьків, якщо ті є бельгійськими громадянами.

Також дозволяється приїзд із гуманітарною місією, схваленою бельгійським диппредставництвом, або на запрошення міжнародної організації. Ще один виняток зроблено для дипломатів та перевізників.

Нагадаємо, 9 листопада набуло чинності рішення Євросоюзу про виключення України із так званого «зеленого» списку епідемічно безпечних країн. Через епідемію коронавірусу країнам-членам ЄС рекомендують закрити кордони для туристів з України.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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