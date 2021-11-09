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Убив через особисту неприязнь: у Польщі зарізали 33-річного українця

14:54 9 листопада 2021
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У Польщі почастішали випадки нападу на українців. Але гинуть українські заробітчани не лише від рук місцевого населення, а й від своїх земляків.

Так у польському Плоцьку виявили мертвим 33-річного українця. За даними поліції, чоловіка зарізав через особисту ворожість його 32-річний співгромадянин, передає tvn24.pl.

Чоловіка знайшли мертвим у ніч проти 7 листопада у центрі Плоцька. Трагедія сталася через особисту ворожість між двома українцями, один з них ножем ударив другого в шию й пошкодив велику венозну судину.

Прокурорка через те, що слідство продовжується, відмовилася повідомляти деталі вбивства. Підозрюваному українцеві загрожує від 25 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, у Чехії охоронець нічного клубу побив українського заробітчанина, який помер у лікарні, не приходячи до тями.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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