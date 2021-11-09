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Джефф Безос приревнував свою подругу до Леонардо Ді Капріо та пригрозив зіпхнути його з урвища

9:01 9 листопада 2021
Ді Капріо, Санчес та Безос

57-річний засновник Amazon Джефф Безос разом зі своєю подругою, 51-річною журналісткою та телеведучою Лорен Санчес, разом відвідали у Лос-Анджелесі гала-вечірку LACMA Art + Film, організатором якої виступив голлівудський актор Леонардо Ді Капріо. До мережі потрапило відео зустрічі пари із кінозіркою. Лорен так закохано дивилася на Леонардо, що користувачі мереж почали жартувати про те, що мільярдеру Безосу, одному з найбагатших людей у світі, треба бути насторожі — або знаменитий голлівудський серцеїд забере в нього дівчину.

Джефф відреагував на це, опублікувавши у Twitter звернення до Ді Капріо. «Лео, йди сюди, я хочу тобі дещо показати…», — написав Безос у підпису до фотографії, де він тримає дорожній знак із написом: «Небезпека! Круте урвище. Фатальне падіння». Леонардо на загрозу (імовірно жартівливу) поки що не відреагував.

Безос та Санчес таємно зустрічалися з кінця 2018 року. Після того, як стало відомо про їхній роман, обидва вони подали на розлучення. Ходять чутки, що пара збирається офіційно одружитися.

У 46-річного Ді Капріо роман із 24-річною моделлю Камілою Морроне. Вони разом із грудня 2017 року.

Раніше «ФАКТИ» писали — Принц Чарльз, Стелла Маккартні та Леонардо Ді Капріо зустрілися та обговорили взуття, створене з грибів.

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