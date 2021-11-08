Саакашвілі на гелікоптері терміново госпіталізують з в'язниці: що про це відомо

Колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який під час голодування схуд уже більш ніж на 20 кг, почали перевозити до лікарні у Горі вертольотом. Про це повідомила народна депутатка та його кохана Єлизавета Ясько у Facebook.

Варто зазначити, що політик уже 39-й день продовжує голодування. Саакашвілі відмовився вживати добавки з мікроелементами, які йому прописали лікарі. Причиною стало те, що влада поширила відеозапис, як він їсть у санітарному блоці. За версією Пенітенціарної служби Грузії, це було дитяче харчування та натуральні соки.

Медики оцінюють його стан як критичний. Лікар політика Ніколоз Кіпшидзе, який оглянув Саакашвілі у в'язниці Руставі, вважає, що ситуація може ще більше погіршитися найближчим часом.

Консиліум лікарів зробив термінову заяву про необхідність негайного переведення політика до лікарні з мультитехнологічною апаратурою.

Нагадаємо, днями мати Саакашвілі — Гіюлі Аласанія — записала відеозвернення до президента України Володимира Зеленського з проханням врятувати життя її сина, організувавши його екстрадицію до України.

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