Біженці почали штурмувати польський кордон: у хід пішло каміння

У мережу виклали відео з польсько-білоруського кордону, де мігранти почали ламати паркан, прагнучи прорватися на територію РП.

Відео в мережі опублікував Pavlovske News. Повідомляється, що мігранти кидають каміння, а польські силовики розпорошують газ.

А Baza стверджує, що нелегали минули пункт пропуску «Брузги» та вийшли на нейтральну територію. Польща привела до бойової готовності 12 тисяч прикордонників — влада країни попередила про підготовку масового прориву через кордон.

Відео з кордону виклали до мережі й польські прикордонники.

PSG Kuźnica:

Kolejne liczne grupy migrantów podprowadzane s przez białoruskie służby do linii granicy. Migranci podejmują pierwsze próby siłowego forsowania granicy. Jesteśmy na miejscu @Straz_Graniczna, @PolskaPolicja, @MON_GOV_PL #TrzymamyStraz pic.twitter.com/AM334Q1SiB — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 8, 2021

Тим часом у ЄС заявили, що «стежать за ситуацією» на кордоні Польщі та Білорусі та готуються до подальших санкцій через нові погрози. «Згідно з нашою інформацією, кілька сотень людей зібралися на території Білорусі поблизу кордону з Польщею. Останнім часом польська влада повідомляла про 3 тисячі спроб перетину кордону щотижня. Це відчайдушна спроба режиму Лукашенка використовувати людей як інструмент для дестабілізації Європейського союзу» , — цитує спікера Єврокомісії «Європейська правда».

Нагадаємо, що 8 листопада у Польщі відбулося засідання кризового штабу стосовно ситуації на польсько-білоруському кордоні та спроби мігрантів перейти кордон.

Фото зі сторінки спікера міністра-координатора спецслужб РП Станіслава Жаріна у соцмережах.

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