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У Грузії пенсіонерам платитимуть за вакцинацію проти коронавірусу

14:45 8 листопада 2021
У Грузії пенсіонерам платитимуть за вакцинацію проти коронавірусу

Уряд Грузії вирішив виплачувати премію в 60 доларів пенсіонерам, які до 1 січня 2022 року зроблять хоча б одне щеплення від COVID-19. Причому, гроші обіцяють перерахувати вже після першої дози, заявив прем'єр Іраклій Гарібашвілі.

За його інформацією, одноразова виплата 200 ларі (еквівалент 63 доларів) вводиться для пенсіонерів, які вакцинуються від коронавірусу до 1 січня 2021 року.

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Наразі рівень вакцинації дорослих людей у країні не перевищує 33,3%.

Нагадаємо, про необхідність матеріального стимулювання пенсіонерів для вакцинації йшлося і в Україні — про це, зокрема, в інтерв'ю «ФАКТАМ» заявляв екс-міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Однак до практичної реалізації ініціативи справа так і не дійшла.

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