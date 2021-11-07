Загибель 8 людей на концерті Тревіса Скотта: Кайлі Дженнер відреагувала на трагедію у Х'юстоні

Американська модель, телезірка, бізнес-леді та найоплачуваніша знаменитість 2020 року Кайлі Дженнер, яка у вересні оголосила про свою другу вагітність, відреагувала на трагедію на концерті коханого — репера Тревіса Скотта.

У своєму Instagram вона повідомила фанам, що «зламана та спустошена», так само, як і сам Тревіс.

«Ми з Тревісом зламані і спустошені. Мої думки та молитви з усіма загиблими та пораненими або якимось чином постраждалими у вчорашніх подіях», — заявила Дженнер.

Вона також запевнила, що ні вона, ні Скотт не знали про жодну смерть на концерті, поки про них після шоу не повідомили ЗМІ.

«Я хочу пояснити, що ми не знали про жодний смертельний випадок, поки не з'явилися новини після шоу. Ніде в світі (за таких подій. — Авт.) не було б продовження зйомок або виступів», — зазначила авторка посту.

Скрін сторіз Дженнер

Нагадаємо, саме Тревіс Скотт був організатором фестивалю Astroworld Festival і він був на сцені, коли почалася тиснява, що коштувала життя 8 глядачам. Постраждали ж щонайменше 300 людей.

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