Замах на прем'єра Іраку: безпілотники з вибухівкою атакували резиденцію, є поранені

Вранці 7 листопада в Іраку було скоєно напад на резиденцію прем'єр-міністра Мустафи аль-Каземі. Будинок у «зеленій зоні» Багдада було атаковано трьома безпілотниками. Два дрони силам безпеки вдалося знешкодити, але третій БПЛА з вибухівкою завдав удару по резиденції. Про це повідомляє Reuters

Будівля частково пошкоджена вибухом, уламки зачепила позашляховик, що стояв у гаражі. Поранено шістьох охоронців аль-Каземі. Сам прем’єр не постраждав.

More photos showing impact of drone attack on @MAKadhimi 's residence in Baghdad's Green Zone. #Iraq #Bahdad pic.twitter.com/9penNAWWrT