Замах на прем'єра Іраку: безпілотники з вибухівкою атакували резиденцію, є поранені

Вранці 7 листопада в Іраку було скоєно напад на резиденцію прем'єр-міністра Мустафи аль-Каземі. Будинок у «зеленій зоні» Багдада було атаковано трьома безпілотниками. Два дрони силам безпеки вдалося знешкодити, але третій БПЛА з вибухівкою завдав удару по резиденції. Про це повідомляє Reuters

Будівля частково пошкоджена вибухом, уламки зачепила позашляховик, що стояв у гаражі. Поранено шістьох охоронців аль-Каземі. Сам прем’єр не постраждав.

У районі події чули не лише вибухи, а й звуки стрілянини.

#BREAKING :

Gunfire може бути керма в Baghdad's Green Zone як резиденція Prime Minister of Iraq, Mustafa Al-Kadhimi має бути битою drone strike. #aamajnews pic.twitter.com/kHWSP7yKfk — Aamaj News (@aamajnews24) November 7, 2021

Поки що в Іраку не готові сказати, хто здійснив атаку. Органи безпеки сподіваються, що встановити виконавців допоможе експертиза того, що залишилося від безпілотника після вибуху. Жодна з сил не взяла на себе відповідальність за напад.

Експерти пов'язують напад з парламентськими виборами, що відбулися 10 жовтня в Іраку. За підсумками голосування підтримувана Іраном політсила втратила свій вплив у законодавчому органі та спробувала оскаржити результати волевиявлення. Офіційний Ірак заперечує порушення під час голосування та підрахунку голосів. У Багдаді відбулися акції протесту.

Фото IraqiPMO/twitter

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