Замах на прем'єра Іраку: безпілотники з вибухівкою атакували резиденцію, є поранені
Вранці 7 листопада в Іраку було скоєно напад на резиденцію прем'єр-міністра Мустафи аль-Каземі. Будинок у «зеленій зоні» Багдада було атаковано трьома безпілотниками. Два дрони силам безпеки вдалося знешкодити, але третій БПЛА з вибухівкою завдав удару по резиденції. Про це повідомляє Reuters
Будівля частково пошкоджена вибухом, уламки зачепила позашляховик, що стояв у гаражі. Поранено шістьох охоронців аль-Каземі. Сам прем’єр не постраждав.
More photos showing impact of drone attack on @MAKadhimi 's residence in Baghdad's Green Zone. #Iraq #Bahdad pic.twitter.com/9penNAWWrT— Sardar Sattar (@SardarSattar) November 7, 2021
У районі події чули не лише вибухи, а й звуки стрілянини.
#BREAKING :— Aamaj News (@aamajnews24) November 7, 2021
Gunfire може бути керма в Baghdad's Green Zone як резиденція Prime Minister of Iraq, Mustafa Al-Kadhimi має бути битою drone strike. #aamajnews pic.twitter.com/kHWSP7yKfk
Поки що в Іраку не готові сказати, хто здійснив атаку. Органи безпеки сподіваються, що встановити виконавців допоможе експертиза того, що залишилося від безпілотника після вибуху. Жодна з сил не взяла на себе відповідальність за напад.
Експерти пов'язують напад з парламентськими виборами, що відбулися 10 жовтня в Іраку. За підсумками голосування підтримувана Іраном політсила втратила свій вплив у законодавчому органі та спробувала оскаржити результати волевиявлення. Офіційний Ірак заперечує порушення під час голосування та підрахунку голосів. У Багдаді відбулися акції протесту.
У #Iraq виходить за межами Baghdad's Green Zone як протести проти еволюції результатів turn violent.November 6, 2021
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Фото IraqiPMO/twitter142
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