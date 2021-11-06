У Бразилії в авіакатастрофі загинула популярна 26-річна співачка Марілія Мендонса

У п'ятницю, 5 листопада, у Бразилії загинула в авіакатастрофі одна з найпопулярніших співачок у країні. Марільї Мендонсі було лише 26 років.

Вона дебютувала у 2015 році та одразу завоювала серця мільйонів шанувальників. Марілья сама писала тексти пісень і складала музику. Її концерти проходили за повних залів.

Люди напам'ять знають її хіти. Мендонса співала про кохання, розлуку, про вірність і зраду, жіноче щастя і місце жінки в житті чоловіка. Секрет популярності молодої співачки, писали критики, в її нескінченній чарівності, мелодіях, пронизливих і «дуже жіночих» текстах. Багато хто порівнював Мендонсу з Аделью. Марілья стала лауреатом найпрестижнішої музичної премії LatinGrammy.

У п'ятницю співачка разом зі своїм дядьком, який був її менеджером, і двома помічниками вилетіла на аеротаксі зі свого рідного міста Гоянія до Каратингу, де мав відбутися концерт. До пункту призначення невеликий літак не долетів. Загинули всі, хто знаходився на борту — п'ять пасажирів та два пілоти. Причини поки що не називаються.

Буквально за кілька годин до вильоту Мендонса розмістила у соцмережах своє фото. Співачка прямує до літака, тримаючи в руці гітару в чохлі.

Знімок відразу став вірусним. Тільки в Instagramі сторінки Марільї 38 мільйонів передплатників.

Вся Бразилія у жалобі. Свої співчуття близьким співачки висловив президент країни Жаїр Болсонару. Він назвав Мендонсу «одним із найбільших виконавиць покоління».

«Я відмовляюсь вірити. Просто відмовляюся…» — написав у Twitter знаменитий бразильський футболіст Неймар, який дружив із Марільєю.

У співачки залишився маленький син Лео. Хлопчик народився 16 грудня 2019 року. Мендонса народила дитину на вісім тижнів раніше за термін. Батьком малюка є бразильський співак та автор пісень Мурільйо Хафф.

Раніше «ФАКТИ» писали, що увечері 5 листопада в американському місті Х'юстон сталася трагедія. Під час музичного фестивалю Astroworld Festival загинули щонайменше вісім людей. Ще не менше 300 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

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