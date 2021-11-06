Різанина в Баварії: невідомий напав на пасажирів швидкісного потяга

У суботу, 6 листопада, у Німеччині невідомий напав з ножем на пасажирів швидкісного поїзда ICE. За офіційними даними, поранення отримали не менше трьох осіб.

Інцидент стався у Баварії поблизу Нюрнберга. Потяг прямував з Регенсбурга до Гамбурга. Нападника затримано. Потяг довелося зупинити. В операції брали участь кілька поліцейських нарядів. Усіх пасажирів було негайно евакуйовано.

Представниця поліції заявила, що життя постраждалих знаходиться поза небезпекою. Розпочато розслідування. Станцію Зойберсдорф, де все сталося, тимчасово закрито.

Про нападника відомо поки що лише те, що йому 27 років. Мотиви встановлюються. Деякі очевидці стверджують, що до нападу молодий чоловік поводився в поїзді неадекватно та був схожим на психічно хвору людину.

Нагадаємо, влітку в центрі німецького міста Вюрцбург невідомий чоловік напав із ножем на перехожих — убив трьох та поранив п'ятьох.



Раніше у регіоні стався схожий напад. У липні 2016 року 17-річний біженець з Афганістану напав із сокирою та ножем на пасажирів поїзда, що прямував до Вюрцбурга. В результаті кількох людей було поранено. Після цього він спробував втекти, напав на перехожу та був застрелений поліцейськими.

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