Понад 90 загиблих, 100 постраждалих: трагічні наслідки зіткнення автобуса з бензовозом у Сьєрра-Леоне (фото, відео)

Увечері 5 листопада у Сьєрра-Леоні зіткнення автобуса з бензовозом призвело до загибелі щонайменше 92 людей. Ще понад 100 отримали тяжкі опіки та інші травми. Їх довелося госпіталізувати.

Трагедія сталася у Веллінгтоні, передмісті Фрітауна. Як повідомляють місцеві ЗМІ, після зіткнення бензовоз перекинувся. Десятки людей кинулися до місця аварії, щоб вкрасти пальне, що розливалося. Коли біля цистерни зібралася велика юрба, несподівано паливо спалахнуло, та стався потужний вибух.

Дані щодо жертв трагедії повідомив заступник міністра охорони здоров'я Сьєрра-Леоне Амара Джамбаї. Він розповів, що у морзі знаходяться 92 тіла. Серед загиблих є діти. Понад 100 постраждалих було доставлено до лікарні вранці 6 листопада. Близько 30 з них отримали опіки, несумісні з життям, отже, дані про загиблих неостаточні.

Нагадаємо, увечері 5 листопада в американському Х'юстоні також загинули люди. Під час музичного фестивалю Astroworld Festival внаслідок тисняви загинули щонайменше вісім людей. Ще не менше 300 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Фото: Getty Images

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