Трагедія у Г'юстоні: у тисняві на концерті Тревіса Скотта загинули 8 людей, 300 постраждали (відео)

Увечері 5 листопада в американському місті Г'юстон сталася трагедія. Під час музичного фестивалю Astroworld Festival загинули щонайменше вісім людей. Ще не менше 300 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Організатором фестивалю є популярний репер Тревіс Скотт. Саме він був на сцені, коли почалася тиснява, за якою пішла паніка. Поліція досі не може назвати, що стало першопричиною того, що сталося.

Скотт виступав у міському парку NRG. У дводенному фестивалі репер запросив взяти участь інших зірок, зокрема співака Дрейка, супермодель Кендалл Дженнер та її молодшу сестру Кайлі Дженнер, співачку SZA. Квитки були повністю розкуплені, незважаючи на значні ціни. Звичайний квиток продавався за 180 доларів, квиток, який дає право перебувати у VIP-зоні — за 490 доларів. За даними місцевих ЗМІ, першого дня фестивалю в парку зібралося на менше 50 тисяч осіб з квитками.

Тревіс Скотт виступав уже більше години, коли натовп почав просуватися ближче до сцени. Люди напирали. Якоїсь миті кілька людей впали на землю. Пролунали крики.

Репер побачив це та зупинив виступ. Скотт наказав своїм охоронцям дізнатися, чи все гаразд. Потім Тревіс знову заспівав.

Глава пожежної служби Г'юстона Семюель Пенья заявив журналістам, що в результаті тисняви біля сцени кілька людей знепритомніли. А натовп продовжував напирати. Потім виникла паніка, тисячі людей кинулися до огорожі із металевих сіток. Вона була в результаті зламано у кількох місцях.

За словами Пеньї, 17 глядачів було госпіталізовано, у 11 із них діагностували зупинку серця. Вісім потім померли. Постраждалих було так багато, що у парку NRG довелося екстрено розгорнути польовий шпиталь.

Другий день фестивалю скасували.

Як писали «ФАКТИ», наприкінці березня у тисняві на похороні президента Танзанії Джона Магуфулі загинули 45 людей. Ще 37 отримали травми. Серед загиблих — п'ятеро членів однієї сім'ї: жінка, двоє її дітей віком від шести та п'яти років, а також племінники — 11-річний хлопчик та восьмирічна дівчинка.

А на початку березня у болівійському місті Ла-Пас у місцевому університеті Ель-Альто (UPEA) тиснява на сходах в університеті призвела до загибелі п'яти студентів.

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