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Світ

Білл Гейтс попередив про теракти з використанням біологічної зброї

15:33 5 листопада 2021
Білл Гейтс

Один із найбагатших людей світу, засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс, який ще у 2015 році передбачив глобальну пандемію внаслідок поширення вірусу, попередив про можливість терактів із використанням біологічної зброї. На думку 66-річного мільярдера, терористи можуть використати вірус віспи, який розпорошать у місцях масового скупчення людей — наприклад, одразу у десяти великих аеропортах. І що подібна, штучно викликана пандемія, стане ще небезпечнішою за природну епідемію.

Тому Гейтс закликає вже зараз отримати уроки з пандемії коронавірусу і вжити заходів для запобігання подібним лихам. Бізнесмен вважає за необхідне створити спеціальну робочу групу при Всесвітній організації охорони здоров'я, яка займеться цією загрозою. Хоча на це треба буде витратити десятки мільярдів доларів.

«Робочій групі при ВООЗ з питань пандемії, ймовірно, знадобиться близько мільярда доларів на рік», — заявив Білл Гейтс в інтерв'ю Policy Exchange .

Підприємець упевнений, що дослідження мають сконцентруватися на слабкостях, які виявило швидке поширення ковіду. Необхідно стимулювати фінансування проєктів, спрямованих на покращення вакцин, лікування та діагностичних тестів, які будуть потрібні для більш ефективного стримування наступної пандемії.

Раніше «ФАКТИ» писали — Королева Єлизавета, принци Вільям та Чарльз зустрілися з Біллом Гейтсом у Віндзорському замку.

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