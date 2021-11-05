У Берліні дивно загинув російський дипломат, який має відношення до ФСБ

У середині жовтня у Берліні дивно загинув російський дипломат, який впав з верхнього поверху комплексу посольства, проте відомо про це стало лише зараз.

Як пише spiegel.de, тіло загиблого знайшов на тротуарі берлінський поліцейський близько 7:20 ранку.

За даними видання, 35-річного чоловіка було акредитовано другим секретарем посольства у Берліні з літа 2019 року. Однак німецькі служби безпеки не відкидали, що він працює на ФСБ Росії.

«Він також був пов'язаний із високопоставленим офіцером другої служби ФСБ. У Росії це відомство, серед іншого, відповідає за боротьбу з тероризмом, західні спецслужби пов'язують його із вбивством влітку 2019 року у Берліні грузинського емігранта» , — стверджує видання.

Тим часом, «Грани.ру» повідомляють, що загиблий — Кирило Жало, син начальника Другої служби ФСБ Олексія Жало.

Що стосується грузинського емігранта, то, швидше за все, йдеться про 40-річного Зелімхана Хангошвілі. За підозрою у цьому злочині було затримано уродженця Чечні.

В Україні з'ясували, що Вадим Соколов, якого звинувачують у гучному вбивстві в Берліні колишнього чеченського польового командира Хангошвілі, є Вадимом Красиковим, пов'язаним з російськими спецслужбами.

Фото з Pixabay.

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