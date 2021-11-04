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Не давали спати три дні: колишні зеки розповіли, як над Навальним знущаються у в'язниці

23:11 4 листопада 2021
Не давали спати три дні: колишні зеки розповіли, як над Навальним знущаються у в&#39;язниці

Колишні співкамерники ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального Наріман Османов та Євгеній Бурак розповіли журналістам про його моральне катування в колонії міста Покров.

Як повідомляє телеканал Дождь, ще перед його прибуттям по етапу усі ув'язнені були проінструктовані про заборону спілкування з ним, а в день його народження там показали фільм, у якому опозиціонера було представлено геєм.

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Коли ж він оголосив голодний протест, на кухні смажили «пів мішка ковбаси», щоб запах змусив опозиціонера припинити протест. Крім того, у перші кілька днів після повернення з тюремної лікарні Навальному не давали спати три дні, поклавши на сусіднє ліжко ув'язненого, який видавав за вказівкою керівництва «різні звуки».

Нагадаємо, що в кінці вересня російський опозиціонер став фігурантом ще однієї справи, «терористичної». Навальному і його однодумцям інкримінують діяльність, спрямовану «на дискредитацію органів державної влади і політики, що ними проводиться, дестабілізацію обстановки у регіонах, створення протестного настрою у населення і формування громадської думки щодо необхідності насильницької зміни влади, організацію та проведення протестних акцій, що переростають у масові заворушення». За цією статтею йому «світить» до 10 років позбавлення волі.

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