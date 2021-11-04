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Стиль життя

Принц Чарльз, Стелла Маккартні та Леонардо Ді Капріо зустрілися та обговорили взуття, створене з грибів

11:52 4 листопада 2021
Принц Чарльз, Леонардо Ді Капріо, Стелла Маккартні

Принц Уельський Чарльз відвідав Художню галерею та музей Келвінгроув у шотландському місті Глазго, де зараз проходить конференція ООН COP26, що присвячена питанням зміни клімату.

Як повідомляє видання Daily Express, до спадкоємця британського престолу приєдналися голлівудський актор Леонардо Ді Капріо та британський дизайнер Стелла Маккартні — дочка легендарного музиканта Пола Маккартні. Ді Капріо та Маккартні обидва відомі як активні борці за охорону навколишнього середовища.

У галереї Келвінгроув проходить ековиставка Стелли Маккартні під назвою «Майбутнє моди», на якій, серед іншого, представлені матеріали нового покоління — серед них вироби (взуття, одяг та сумки) зі штучної шкіри, яку виготовляють із грибів (на основі грибниці — структури гриба, що знаходиться під землею). Стелла особисто провела для принца та кінозірки екскурсію, обговоривши з ними питання екологічної моди.

Раніше «ФАКТИ» писали, що королева Єлизавета ІІ зворушливо згадала про покійного чоловіка принца Філіппа, записуючи відеозвернення до учасників COP26.

Фото Twitter Clarence House

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