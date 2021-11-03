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Тисячі метеликів навколо Філіпа: королева Єлизавета ІІ зворушливо згадала про покійного чоловіка

22:33 3 листопада 2021
Королева Єлизавета

Королева Великобританії Єлизавета II, записуючи відеозвернення учасникам кліматичного саміту в Глазго, знайшла спосіб делікатно нагадати, що ніхто з нас не житиме вічно, а тому потрібно думати не лише про наше сьогодні, а й про завтрашній день, проявляючи по-справжньому державну мудрість. Усе це королева промовляла сидячи поруч із фотографією свого покійного чоловіка. Фотографу вдалося зафіксувати момент, коли принца Філіпа оточили тисячі яскравих метеликів Монархів (данадаїд). Про це повідомляє Metro.

У 1988 році принц Філіп, представляючи Всесвітній фонд дикої природи, відвідав ареал зимування метеликів Монархів у Мексиці. Саме там і було зроблено знімок.

Ще один метелик — яскрава брошка з королівської колекції — прикрасив зелену сукню Її Величності. Цю брошку-метелика Єлизавета II одягала на весілля з принцем Філіпом у 1947 році.

Королівський біограф Анджела Левін вважає, що метелики в даному випадку — це більше, ніж красивий символ. У деяких культурах вважається, що метелик з'являється, коли повинен передати звістку від померлого, що він хоч і в потойбічному світі, але пам'ятає про живих. Для королеви Єлизавети II метелик теж може бути не просто символом. «Можливо, вона каже нам, що змиряється з тим фактом, що її не буде вічно», — додала Левін.

Нагадаємо, раніше королева Єлизавета II публічно розкритикувала світових лідерів, які не діють у зв'язку з кліматичною кризою. Було висловлено думку, що люди, які «говорять, але не роблять», дуже «дратують».

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