Катастрофа Ан-12 під Іркутськом: у МЗС підтвердили, що на борту були двоє українців

У Росії під час аварії транспортного літака Ан-12 під Іркутськом загинули двоє українців. Це підтвердив речник МЗС України Олег Ніколенко. Обидва громадяни України входили до складу екіпажу літака.

У Росії кажуть, що на борту було до семи членів екіпажу. Усі вони загинули. Жертв ще не ідентифіковано, обставини аварії А-12 з'ясовуються.

За інформацією російських ЗМІ, громадянство України мали інженер Дмитро Гармоненко (раніше названий білоруським громадянином) та Олександр Чуприненко (за одними даними, він був другим пілотом, за іншими — внесений у списки як пасажир). Решта членів екіпажу — це росіяни та білоруси.

Транспортник Ан-12 білоруської авіакомпанії «Гродно» розбився за сім кілометрів від Іркутська, впавши в районі села Пивовариха. Літак привіз продукти з Білорусі на Чукотку, а розвантажившись в аеропорту Кепервеєм, мав приземлитися в Іркутську, а потім повернутися до Гродно. У районі Іркутська була сильна хуртовина, літак пішов на друге коло перед посадкою, а потім зник з екранів радарів. За попередніми даними, аварія могла статися через погодні умови або через технічну несправність на борту.

Фото irkobl.ru

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