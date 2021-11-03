26.20 / 26.38 30.23 / 30.55
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Катастрофа Ан-12 під Іркутськом: у МЗС підтвердили, що на борту були двоє українців

19:58 3 листопада 2021
літак

У Росії під час аварії транспортного літака Ан-12 під Іркутськом загинули двоє українців. Це підтвердив речник МЗС України Олег Ніколенко. Обидва громадяни України входили до складу екіпажу літака.

У Росії кажуть, що на борту було до семи членів екіпажу. Усі вони загинули. Жертв ще не ідентифіковано, обставини аварії А-12 з'ясовуються.

За інформацією російських ЗМІ, громадянство України мали інженер Дмитро Гармоненко (раніше названий білоруським громадянином) та Олександр Чуприненко (за одними даними, він був другим пілотом, за іншими — внесений у списки як пасажир). Решта членів екіпажу — це росіяни та білоруси.

Транспортник Ан-12 білоруської авіакомпанії «Гродно» розбився за сім кілометрів від Іркутська, впавши в районі села Пивовариха. Літак привіз продукти з Білорусі на Чукотку, а розвантажившись в аеропорту Кепервеєм, мав приземлитися в Іркутську, а потім повернутися до Гродно. У районі Іркутська була сильна хуртовина, літак пішов на друге коло перед посадкою, а потім зник з екранів радарів. За попередніми даними, аварія могла статися через погодні умови або через технічну несправність на борту.

Фото irkobl.ru

189

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гроші

Виплата пенсій у листопаді: ймовірність індексації та хто точно отримає доплату

гроші

Українцям у «червоній зоні» роздають гроші на комуналку: яку суму можна отримати

люди

Жалюгідна «подачка» замість пенсії: українцям розповіли, що чекає на тих, хто не має мінімального страхового стажу

MamaRika

«Улюблений мужичок-кабачок»: MamaRika вперше показала сина

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.