Катастрофа Ан-12 з українцями під Іркутськом: ніхто з тих, хто перебував на борту, не вижив

У середу, 3 листопада, у Росії розбився вантажний літак Ан-12 білоруської авіакомпанії «Гродно». Трагедія сталася в районі населеного пункту Пивовариха неподалік Іркутська. Загинули усі сім членів екіпажу. Рятувальники виявили їхні тіла.

Ан-12 зник з радарів о 14:45 за московським часом під час заходу на посадку в Іркутську. Перед цим екіпаж доповів про необхідність піти на друге коло.

При падінні літак спалахнув. При цьому стався розлив палива, що спричинило пожежу на площі 300 кв. м. Відкрите горіння рятувальникам, що прибули, вдалося ліквідувати.

Про загибель усіх, хто був на борту, повідомив журналістам губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв. За його даними, у літаку був лише екіпаж, який складався з громадян Росії, Білорусі та України. А ось у прокуратурі Іркутської області припустили, що в літаку могли перебувати двоє пасажирів.

Про можливі причини катастрофи офіційно не повідомляється. Як версії розглядаються помилка пілотування та технічна несправність, наприклад, відмова двигуна через зіткнення з птахами.

Крім того, відомо, що під час посадки літака йшов сильний мокрий сніг, який обмежував видимість.

За фактом авіакатастрофи порушено кримінальну справу щодо порушення правил безпеки руху та експлуатації.

На місці трагедії працює 100 рятувальників. Туди було направлено чотири бригади швидкої допомоги та дві — медицини катастроф. Для ідентифікації тіл загиблих знадобиться ДНК-експертиза.

Як повідомили у Росавіації, Ан-12 повертався після доставки продуктів на Чукотку. За даними джерела, він слідував транзитом через Якутськ та Іркутськ — у містах виконувались технічні посадки.

За даними джерела ТАРС в авіаційних службах Росії, Ан-12, що розбився під Іркутськом, був побудований більше 53 років тому і експлуатувався з 1968 року. Він був виготовлений на Ташкентському механічному заводі, входив до складу ВПС СРСР, після чого був переданий авіакомпанії Air Armenia, потім до Asia Airways, а звідти вже потрапив до «Гродно». Його використовували лише для перевезення вантажів.

Ще одну версію причин авіакатастрофи в ефірі російського П'ятого каналу висловив заслужений льотчик Росії Вадим Базикін. За його словами, система навігації Ан-12, розроблена ще у 60−70 роках, давно застаріла. «Звичайно, гарна машина. Але зараз язик не повертається казати такі речі. Ну 40 років як мінімум цьому літаку. Напевно, трохи старший. Льотчики такі апарати називають „будильниками“. Аеропорт літак бачать, але він не бачить землю. Немає зворотного зв'язку», — заявив Базикін.

Нагадаємо, 10 жовтня в Росії розбився літак із парашутистами, загинули 16 людей. А в серпні спалахнув у повітрі і впав на землю новий військово-транспортний літак Іл-112 В.

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