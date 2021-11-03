Аварія Ан-12 в Іркутській області: імовірно на борту перебували громадяни України

На борту літака Ан-12, який розбився в Іркутській області Росії, могли перебувати двоє громадян України.

Так, «Меш» оприлюднив список людей, які перебували у літаку. Повідомляється про українця — другого пілота та ще одного громадянина (його посада не вказується).

Літак вилетів із Білорусі до чукотського аеропорту Кепервеєм і мав повернутися. На його борту були товари народного вжитку.

За даними ресурсу, загинули всі члени екіпажу. Наразі знайдено тіла чотирьох загиблих. У мережу виклали відео, зняте на місці катастрофи.

Нагадаємо, що нещодавно у Татарстані розбився літак з парашутистами — загинули 16 чоловік.

Фото «Меш».

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