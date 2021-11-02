Невтішну вдову тримали за руки: на похорон диктора Ігоря Кириллова не приїхали його дочка та онуки

У вівторок, 2 листопада, у Москві пройшли похорони відомого диктора та телеведучого Ігоря Кириллова. Про це повідомляє MK.ru.

Віддати данину пам'яті видатному колезі прибули гендиректор Першого каналу Костянтин Ернст, голова Національної асоціації телерадіомовників РФ Едуард Сагалаєв, ведучий Дмитро Борисов, диктор Євген Кочергін, вихованці та однодумці Кириллова.

Тетяна, вдова Ігоря Кириллова, була в перших лавах на церемонії прощання — невтішну жінку тримали за руки. Дочка телеведучого від першого шлюбу та його онуки не змогли приїхати на церемонію із Німеччини.

Останнім часом Ігор Кирилов тяжко хворів — йому ампутували ногу через тромбоз. Відомості про причини його смерті довго залишалися суперечливими, але вдова диктора розповіла про страшні муки в останні дні життя.

Фото: MK.ru

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