Винесуть з Кремля вперед ногами: названо шість сценаріїв краху режиму Путіна

Президент Росії Володимир Путін, заради якого змінили Конституцію та закон про вибори, попри свій вік та проблеми зі здоров'ям, сам не залишить свою посаду. Про це пише російський соціолог Ігор Ейдман.

«Нікуди Путін, звісно, сам не піде. Правитиме, доки не винесуть вперед ногами з Кремля», — написав Ейдман у Facebook.

Експерт вважає, що є 6 сценаріїв, за яких можлива зміна очільника Кремля.

Першим, на думку Ейдмана, може бути програна війна проти України. Що призведе до нового витку санкцій та кризи, і як наслідок позначиться на популярності режиму.

При цьому соціолог вважає, що Путін не наважиться на повномасштабне вторгнення.

Другий — це радикальне посилення західних санкцій, що призведе Росію до економічного колапсу. Але Захід може запровадити нові жорсткі санкції лише у разі нової війни. В іншій ситуації, на думку Ейдмана, Захід не застосовуватиме «фатальних санкцій».

Ще один сценарій, який може розпочатися протягом найближчих п'яти років, пов'язаний зі зміною клімату на планеті. Ейдман назвав його «Антивуглецевий удар».

Експерт вважає, що Росія не зможе вбудуватися у нову кліматично-нейтральну економіку. Їй загрожує втрата доходів від експорту сировини, а згодом економічний крах.

Імовірність такого сценарію він вважає досить високою і дає йому термін 10 років.

Нова руйнівна війна в Чечні також може призвести до відходу Путіна.

Ейдман нагадує, що глава Чечні Кадиров поводиться як цар і бог. Він давно у конфлікті з ФСБ.

«Можливо, у якийсь момент Кадиров зарветься, Путіну набридне його терпіти і Кремль поставить на чолі Чечні якогось повністю підконтрольного чиновника. Такий переворот міг би призвести до зіткнення кадировців та федералів, нової руйнівної чеченської війни», — пише соціолог.

При цьому він зазначає, що Кадиров хитрий, його поки що все влаштовує. І він не порушуватиме статус — кво.



У разі смерті Путіна розпочнеться дестабілізація режиму та війна кланів. Ейдман вважає, що протягом найближчих п'яти років ймовірність реалізації такого сценарію низька. Але це неминуче відбудеться протягом десяти-п'ятнадцяти років.

Можливий ще формальний відхід Путіна. Так пішов із поста Назарбаєв. Ейдман вважає, що тоді формальний наступник через якийсь час підіймає бунт проти Путіна й зробить фіктивну зміну влади реальною. Але все ж таки ймовірність такого сценарію дуже низька.

Нагадаємо, раніше під час обговорення у ЗМІ можливості особистої зустрічі президентів України та Росії Ейдман заявив, що Путіну така зустріч нецікава і він може сісти за стіл переговорів лише, щоб принизити Україну. Детально про це у матеріалі «ФАКТІВ».

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