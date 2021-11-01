Помер один з «батьків» знаменитого десерту тірамісу

В Італії помер 93-річний ресторатор Адо Кампеоль, якого називали «батьком тірамісу» — стверджується, що рецепт відомого десерту видумала його дружина та шеф-кухар ресторану, яким він володів.

Як повідомляє ВВС, страву з просякнутим кавою печивом та маскарпоне було додано в їхнє меню у 1972 році, але сім'я так і не запатентувала десерт. З часом «Тірамісу» став однією з основних страв італійської кухні, адаптованою кухарями всього світу.

У той же час співавтор десерту, шеф-кухар Роберто Лінгуанотто, стверджував, що «Тірамісу» з'явився на світ внаслідок «нещасного випадку» у процесі приготування ванільного морозива.

Кухар кинув трохи сиру маскарпоне у миску з яйцями та цукром і, помітивши приємний смак суміші, розповів про це дружині власника ресторану Альбі. Вони разом удосконалили десерт, додавши каву та какао у якості присипки.

Варіанти «Тірамісу» (у перекладі це слово означає «підніми мене») можуть містити алкоголь, зокрема, ром чи марсалу, але оригінальний рецепт, сертифікований Італійською академією кулінарії у 2010 році, був безалкогольним — десерт призначався дітям.

Про смерть «батька тірамісу» писав і ресторатор Сава Лібкін. За його словами, «тірамісу» означає «підбадьорь мене», а у прямому перекладі — «підніми мене вгору».

Раніше суддя шоу «Майстер-шеф» Ектор Хіменес-Браво адаптував і опублікував в Instagram рецепт класичного десерту «Тірамісу», щоб з приготуванням могли впоратися навіть кондитери-початківці.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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