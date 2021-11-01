Не лише в Україні: як ковід-сертифікати працюють у різних країнах

У листопаді та грудні на Україну чекає найважчий період за весь час пандемії коронавірусу. Такий тривожний прогноз надала наприкінці жовтня епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк. Країна лише підходить до піка осінньої хвилі коронавірусу. Зростання захворюваності триватиме до нового року. Експерт упевнена, що з вакцинацією ми запізнилися. Вона йде в Україні надто повільно. При цьому немає дефіциту вакцин, як це було у першій половині 2021 року. Є завзяте небажання певної частини населення щепитися. Замість того, щоб безплатно вакцинуватись, люди купують липові сертифікати, ризикуючи при цьому власним здоров'ям і навіть життям, а також здоров'ям тих, хто їх оточує.

Такий невтішний стан речей змушує владу повертатися до жорстких обмежень і запроваджувати нові заходи боротьби з ковідом.

До таких нових методів відноситься документ (паперовий або цифровий), який підтверджує, що його власник або вакцинований, або має свіжий ПЛР-тест з негативним результатом. Ковід-сертифікати стали обов'язковими для тих, хто хоче скористатися послугами різних видів транспорту, відвідувати тренажерні зали, кінотеатри, ресторани. Іншими словами — вести активний спосіб життя.

Це викликає невдоволення у населення. Деякі вбачають у цьому порушення своїх прав.

Однак Україна — не єдина та далеко не перша країна, яка запровадила такі сертифікати. В останні місяці такі документи діють у більшості європейських держав. Називаються вони по-різному, але принцип скрізь однаковий. Ви отримуєте таку собі ковід-перепустку, яка дозволяє вам літати літаком, їздити поїздом або автобусом, ходити в кіно і театр, відвідувати масові заходи, включно з футбольними матчами та іншими спортивними змаганнями, веселитися в барах, займатися в тренажерних залах і басейнах. У низці країн без такої ковід-перепустки вас не допустять до роботи.

Наскільки ефективно працюють ці заходи? Як до них ставляться мешканці різних країн? Чи дотримуються введених владою правил?

Серед прибалтійських республік найжорсткіші справи у Латвії. Там до 14 листопада діє локдаун з нічною комендантською годиною. Отже, ковід-сертифікати поки що обов'язкові тільки для тих, хто не може працювати віддалено.

У Литві сертифікат отримав назву «паспорт можливостей». Він відкриває для свого власника двері барів та ресторанів, непродовольчих магазинів, перукарень, салонів краси, будь-яких розважальних закладів.

В Естонії без ковід-сертифіката не можна піти до бару або ресторану. Однак на практиці перевіряють їх далеко не у всіх закладах. Їхні власники не хочуть втрачати клієнтів.

У Західній Європі найжорсткіші правила діють Італії. Так званий «зелений пропуск» з QR-кодом, який неможливо підробити, вимагають у вас скрізь — у транспорті, спортзалах, кінотеатрах, ресторанах і улюблених італійцями тратторіях. Без «зеленої перепустки» не пустять на роботу.

Залишається в Італії обов'язковим і носіння захисних масок. За всім цим суворо слідкує поліція. Цікаво, що італійців вважають нацією, яка не звикла дотримуватись різних правил. Проте пандемія коронавірусу змінила італійський менталітет. Нагадаємо, саме на Італію припав перший у Європі смертоносний удар ковіду навесні 2020 року. Безумовно, антиваксери є й тут, але їхня кількість невелика. Їхні акції протесту важко назвати масовими. Тепер в Італії щеплено 82% дорослого населення, що є одним із найвищих показників у Європі.

А ось у Франції багатотисячні акції протесту проти запровадження «санітарних перепусток» тривали кілька тижнів поспіль. Влада не поступилася. І нові правила напрочуд швидко стали в країні вже звичайними. Французи звикли показувати QR-код на смартфоні, вирушаючи в поїздку на поїзді або літаку, при вході до бару, музею, театру або кінотеатру.

«Санітарні перепустки» було запроваджено у Франції у серпні. За два місяці число вакцинованих у країні різко побільшало. Населення Франції становить 65 мільйонів. На сьогодні повністю щеплено 50 мільйонів людей. Це 88,4% населення віком від 12 років!

До речі, ще одна деталь. «Санітарна перепустка» передбачає або свідоцтво про вакцинацію, або наявність свіжого тесту з негативним результатом. Із середини жовтня ПЛР-тести у Франції зробили платними. І це підштовхнуло тих, хто все ще сумнівається, до того, щоб зробити безплатні щеплення.

У Німеччині також діють ковід-сертифікати. На вході до багатьох ресторанів, кафе та барів з'явилися нові позначення — 2G. Це означає, що до цих закладів допускаються тільки щеплені (geimpft) або ті, що вилікувалися від ковіду (genesen). Якщо ж такого оголошення немає, це означає, що тут застосовується звичайне правило 3G, тобто, сюди можна ввійти й з негативним результатом тесту на коронавірус.

У Нідерландах ковід-перепустки запровадили 25 вересня. Їх потрібно пред'являти у барах, ресторанах, кафе, музеях. Проте працівники цих закладів перевіряють відвідувачів далеко не скрізь. За даними одного недавнього дослідження, на практиці сканують QR-коди відвідувачів лише дві третини кафе та ресторанів у країні. Офіціанти та бармени ввічливо кажуть: «Ми вам віримо». Для входу в магазин та на стадіон ковід-перепустка не потрібна.

У Данії ковід-перепустки діяли близько місяця. Їх швидко скасували, оскільки в країні вже 75% дорослого населення повністю вакциновано, і почалася кампанія третього щеплення.

В Австрії з 1 листопада довідки про вакцинацію, перенесену хворобу або негативний аналіз будуть обов'язковими для виходу на роботу. Крім того, взимку на гірськолижні курорти також допускатимуться лише відпочивальники з ковід-перепустками.

У Швейцарії сертифікати запроваджено, але їхні противники домоглися проведення референдуму з цього питання, який відбудеться 28 листопада.

В Італії «зелені перепустки» залишаться чинними до кінця року. Уряд заявив, що у січні розгляне питання їхнього скасування, але залежатиме це від двох показників — числа нових заражень та рівня завантаженості лікарень. Кабінет міністрів наголосив, що альтернативою ковід-перепусткам є новий жорсткий локдаун. Тому все більше італійців підтримують «зелені перепустки».

У Франції казали, що «санітарні перепустки» діятимуть до середини листопада, але вже очевидно, що уряд збільшить цей термін. Ситуація із зараженнями та госпіталізаціями помітно покращилася у порівнянні з серпнем, коли їх вводили. Влада побоюється нової хвилі взимку чи навесні. Тому наприкінці жовтня у парламенті було ухвалено у першому читанні законопроєкт, що дозволяє продовжити термін дії «санітарних перепусток» до липня 2022 року.

Раніше «ФАКТИ» докладно розповідали про кожну з вакцин, які зараз доступні в Україні: це дводозові вакцини Pfizer та Moderna, а також AstraZeneca та CoronaVac. Однодозової вакцини Janssen від американської компанії Johnson & Johnson поки що немає в Україні. Проте цим препаратом уже прищепилися понад 20,5 тисячі наших співгромадян — переважно в мобільних пунктах вакцинації на кордоні, які відкрили Угорщина та Польща.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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