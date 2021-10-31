Саакашвілі не допоміг: опозиція програла муніципальні вибори у Грузії

У неділю, 31 жовтня, ЦВК Грузії підбила підсумки другого туру муніципальних виборів, які відбулися напередодні. Офіційні результати показали, що кандидати від правлячої партії «Грузинська мрія» здобули перемогу у 19 із 20 муніципалітетів, зокрема у п'яти самоврядних містах — Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Поті та Руставі.

Лише один кандидат, який представляє опозиційну партію «Єдиний національний рух», зумів перемогти. Ним став Георгій Харчилава у Цаленджихському муніципалітеті (західна частина Грузії).

Чинний мер Тбілісі, колишній футболіст Каха Каладзе набрав 55,6% голосів, а його конкурент від «Єдиного національного руху» Ніканор Мелія — 44,4%. Приблизно такий самий розклад голосів є у Руставі, Батумі, Кутаїсі, Поті.

Загальна явка у другому турі становила 49,09%.

Опозиція вже заявила про масові фальсифікації та відмовилася визнавати підсумки другого туру муніципальних виборів. Глава «Єдиного національного руху» Ніканор Мелія закликав співвітчизників до «безкомпромісної боротьби».

Проте очевидно, що опозиція програла ці вибори. «Єдиному національному руху» не допоміг таємний приїзд до Грузії Михайла Саакашвілі, якого затримали 1 жовтня. Наразі колишній президент перебуває у в'язниці у Руставі. На знак протесту він оголосив голодування. Стан здоров'я Саакашвілі погіршав, проте від госпіталізації відомий політик відмовився.

У п'ятницю, 29 жовтня, у Тбілісі відбулася масова акція на підтримку Саакашвілі. У ній взяли участь близько 50 тисяч осіб, які прибули з різних регіонів країни.

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