«Мої діти плачуть у машині»: Алек Болдуїн відреагував на переслідування папараці через смерть Галини Хатчінс
Американський актор Алек Болдуїн відповів на питання папараці, які переслідували його родину через трагедію на знімальному майданчику фільму «Раст». Відео опублікувало видання TMZ.
Так, він зупинив машину і вийшов до папараці, з ним була його дружина Гіларія, яка також знімала їхнє спілкування на смартфон.
«Мої діти плачуть у машині. Мені не можна коментувати розслідування, я щодня розмовляю з поліцейськими. Я розповів усе, що міг. Будь ласка, дайте нам спокій», — звернувся він до журналістів.
Він також додав, що загибла Галина Гатчінс була його подругою, як і режисер фільму Джоел Соуза.
«У день, коли я приїхав до Санта-Фе і почав зніматися, я запросив її та Джоела на вечерю. У нас була дуже злагоджена команда, ми разом знімали фільм і тут відбувається ця жахлива подія», — сказав Болдуїн.
Він також сказав, що подібні випадки зі зброєю на знімальному майданчику трапляються вкрай рідко, «один раз на трильйон», але згоден з тим, що в майбутньому слід обмежити використання справжньої зброї під час зйомок кіно.
Актор попросив не переслідувати його через вбивство оператора Галини Гатчінс. Якось у Манчестері за ним йшов натовп репортерів та місцевих жителів і буквально змусив актора висловитися. Болдуїн тримав себе в руках, а ось дружина Гіларія була дуже роздратована.
Він також сказав, що зустрічався із чоловіком українки та її 9-річним сином.
Як писали «ФАКТИ», у місті Санта-Фе (штат Нью-Мексико, США) 21 жовтня сталася трагедія, яка вразила весь світ. Під час зйомок фільму «Раст» відомий актор Алек Болдуїн убив кінооператора Галину Гатчінс і поранив режисера картини Джоела Соузу. Болдуїн зробив лише один постріл. Куля потрапила Соузі в плече, а потім вразила Гатчінс у груди.
Однокурсниця Галини Гатчінс нещодавно опублікувала спогади про неї.
Фото: wikipedia.org148
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