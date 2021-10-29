Знаменитий індійський актор Пуніт Раджкумар раптово помер у віці 46 років

У п'ятницю, 29 жовтня, у місті Бангалор на півдні Індії раптово помер знаменитий актор Пуніт Раджкумар. Суперзірці Боллівуду було лише 46 років. Він знявся у 29 художніх фільмах, зігравши у них переважно головні ролі. Крім того, Раджкумар уславився як ведучий індійської версії популярного телешоу «Хто хоче стати мільйонером?».

Як повідомляють індійські ЗМІ, приблизно об 11:00 за місцевим часом акторові стало зле у тренажерному залі. Раджкумар поскаржився на сильний біль у грудях. До нього викликали лікаря, який діагностував інфаркт.

Актора спішно відвезли до лікарні Вікрам, проте врятувати його медикам не вдалося. У Раджкумара залишилися дружина та дві неповнолітні доньки.

Пуніт Раджкумар народився в акторській родині. Його батьки також були зірками Боллівуду — батько Раджкумар та мати Парвартамма. Пуніт зумів зробити блискучу кар'єру самостійно. Він грав переважно у комедіях та бойовиках. Крім того, чудово співав та танцював. Багато пісень у його виконанні стали хітами в Індії та інших країнах.

Смерть актора стала ударом для численних шанувальників. Тисячі людей прямували до лікарні в Бангалорі, що викликало у місті величезні пробки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть популярного американського актора Джеймса Майкла Тайлера, відомого за культовим серіалом «Друзі». Він помер від раку віком 59 років.

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