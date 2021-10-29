Боротьба за дітей: Бред Пітт знову програв у суді Анджеліні Джолі

Черговий суд відмовив голлівудському актору Бреду Пітту у розділі прав опіки над його дітьми з Анджеліною Джолі. Адже у травні служителі Феміди вже ухвалювали таке рішення за позовом актора, проте пізніше приватного суддю Джона Одеркірка, який виніс цей вердикт, визнали винним у порушенні професійної етики та усунули від роботи .

Таким чином, Джолі зберегла право одноосібної опіки.

Анджеліна з дітьми

А 29 жовтня Феміда знову стала на бік Анджеліни, повідомляє People .

За словами представника актриси, вона «цілком задоволена» цим рішенням.

«Як підтверджують апеляційні суди Каліфорнії, наша судова система ставить на чільне місце етику та інтереси дітей і не потерпить неправомірних дій суддів, щоб винагородити інтереси сторони. Міс Джолі рада, що її сім'я рухається вперед разом», — зазначив адвокат актриси.

А юристи Пітта сповнені рішучості продовжувати боротьбу, адже зараз він практично позбавлений можливості зустрічатися зі спадкоємцями.

Так, зустрічі проводяться тільки під наглядом цілої команди фахівців, які контролюють кожен рух і Пітта, і дітей, і це, на думку актора, є порушенням прав і його як батька, і самих дітей, у деяких з яких зараз триває досить непростий період життя .

70

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter