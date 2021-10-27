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Світ

Потрібно встигнути здати квитки: популярна курортна країна з 30 жовтня закриває кордон для українських туристів.

22:51 27 жовтня 2021
Болгарія

Болгарія з 30 жовтня внесла Україну до списку країн «червоної зони». Про це повідомили у консульстві України в Болгарії.

З 30 жовтня в'їзд у країну буде дозволено лише тим людям, хто є постійним мешканцем або має вид тривалого проживання в Болгарії, а також членам їхніх сімей.

При перетині кордону вони повинні будуть пред'явити цифровий сертифікат COVID міжнародного зразка про вакцинацію або перенесення хвороби, одночасно з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до в'їзду в країну. Діти віком від 12 до 18 років мають надати негативний результат ПЛР-тесту, який зробили за 72 години до в'їзду.

У разі відсутності таких документів, мандрівники будуть змушені пройти 10-денний карантин.

Раніше повідомлялося, що через зростання захворюваності на коронавірус в Україні Європа може закрити для українців свої кордони.

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