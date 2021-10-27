Джефф Безос збудує перший в історії космічний бізнес-парк

Приватна американська компанія Blue Origin, засновником і власником якої є найбагатша людина у світі Джефф Безос, оголосила про початок роботи над новим масштабним проєктом. У партнерстві з корпораціями Boeing та Sierra Space вона має намір збудувати космічну станцію «Орбітальний риф», яка стане першим в історії космічним бізнес-парком. Початок експлуатації «Орбітального рифу» розпочнеться не пізніше 2030 року.

«На „Орбітальному рифі“ знайдеться місце для всіх. Його зможуть використовувати космічні агенції з великим досвідом, консорціуми високих технологій, держави без космічних програм, мас-медіа, туристичні компанії, спрямовані в майбутнє інвестори, бізнесмени та винахідники, які спонсоруються», — йдеться в заяві Blue Origin.

Загальна площа станції згідно з проєктом — близько 3 000 квадратних метрів. Скільки коштуватиме її будівництво, представники Blue Origin і Sierra Space говорити відмовилися. Водночас відомо, що Джефф Безос раніше зобов'язався інвестувати у Blue Origin щонайменше мільярд доларів.

Партнери вже розподілили між собою завдання. Sierra Space, наприклад, створить житловий модуль Large Integrated Flexible Environment (LIFE) та космоліт Dream Chaser, який зможе злітати та сідати на звичайні злітно-посадкові смуги.

На станції одночасно зможуть розміститися щонайменше десять осіб. Там можна буде знімати фільми, проводити наукові дослідження. Заплановано модуль-готель, який зможе приймати космічних туристів.

Охочі зможуть відстежувати хід будівництва «Орбітального рифу» у твіттері, де вже створено офіційний обліковий запис масштабного проєкту.

Примітно, що Безос вже має конкурентів. За останні кілька днів про плани створити станцію на низькій орбіті до 2027 року оголосили компанії Nanoracks, Voyager Space та Lockheed Martin.

Нагадаємо, Blue Origin цього року почала здійснювати туристичні польоти у космос на суборбітальному кораблі New Shepard. Перший такий політ здійснив сам Безос. У другому польоті взяв участь популярний американський актор Вільям Шетнер, який грав у культовому фантастичному серіалі «Зоряний шлях». 90-річний Шетнер став найстаршою людиною в історії, яка побувала в космосі.

Фото: TMZ

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