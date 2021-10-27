Надзвичайний стан через дефіцит газу запровадили у Молдові

Уряд Молдови був змушений запровадити в республіці режим надзвичайного стану через гострий дефіцит газу. Кишинів звинувачує у становищі Росію. Термін дії довгострокового контракту Молдови з «Газпромом», що був укладений у 2006 році та відтоді щорічно подовжується, сплив 30 вересня. Угода була подовжена ще на місяць, протягом якого Кишинів купував газ у російського держконцерну по 790 доларів за тисячу кубометрів. Це втричі з лишком разів дорожче, ніж на початку року. Тоді російський газ обходився Молдові дешевше за 250 доларів за тисячу кубометрів.

Переговори з Москвою у жовтні провалилися. 23 жовтня «Газпром» повідомив, що може повністю відмовитися від подальшого постачання газу Молдові, якщо та не погасить борг і не домовиться про умови нового контракту. Офіційний представник російського концерну Сергій Купріянов заявив, що борг Кишинева за поставлений газ становить 433 мільйони доларів, а з урахуванням прострочення платежів загальна сума заборгованості зростає до 709 мільйонів доларів.

Переговори з російської сторони вів заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак. Він запропонував Молдові знижку 25%, але віцепрем'єр Молдови Андрій Спину наполягав на 50%. «Пропозиції, зроблені „Газпромом“, є невигідними для нас. Республіка Молдова не може погодитися платити за газ вищу ціну, ніж усі інші держави у регіоні», — заявив Спину.

Парламент Молдови підтримав запровадження режиму надзвичайного стану в країні через дефіцит газу. Поки що він діє з 22 жовтня по 20 листопада.

Тим часом уряд республіки почав шукати газ у Європі. Молдовська компанія Energocom придбала мільйон кубометрів газу у польської PGNiG. «Це перша в історії Молдови закупівля газу в альтернативних джерел», — заявили в Кишиневі.

У вівторок, 26 жовтня, ще мільйон кубометрів газу було придбано у Нідерландах у компанії Vitol, яка виграла оголошений Energocom тендер із закупівлі газу. Голландці зобов'язалися поставити його 27 жовтня. При цьому згідно з контрактом ціна на газ не розголошується.

Маючи на руках європейські контракти, Спину має намір відновити переговори з Москвою та наполягати на справедливій ціні за російський газ.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков сказав, що Україна також має пройти дуже складний опалювальний сезон, оскільки запаси газу в сховищах критично малі.

Фото https://ua.depositphotos.com/

211

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter