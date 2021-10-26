Відмовилася від титулу та грошей: японська принцеса вийшла заміж за простолюдина.

У вівторок, 26 жовтня, 30-річна принцеса Японії Мако вийшла заміж за простолюдина. Чоловіком Мако став її ровесник Кеї Комуро, з яким дочка імператора познайомилася під час навчання в університеті у Токіо. Мако стала першою дівчиною в історії японської імператорської сім'ї, яка зважилася на такий шлюб. Тепер, згідно з традицією, вона позбавлена статусу принцеси.

Крім того, Мако відмовилася й від урочистої церемонії імператорського весілля, і від значної суми грошей (приблизно 1,3 мільйона доларів), яку отримують японські принцеси під час одруження.

Тепер молодята, мабуть, переїдуть до Нью-Йорка, де Комуро працює адвокатом. Однак для цього Мако спочатку потрібно отримати перший у її житті паспорт (як член імператорської сім'ї вона цього не потребувала), а потім — американську візу.

Японські ЗМІ порівнюють Мако та Кеї з принцом Гаррі та Меган Маркл. Японська принцеса та юрист оголосили про заручини ще 2017 року. З того часу кожен їхній крок уважно відстежується.

Багато хто в Японії рішення дочки імператора не схвалює. Критики було так багато, що Мако довелося лікуватися від посттравматичного стресового розладу. До речі, принцу Гаррі перед весіллям знадобилися заспокійливі сеанси акупунктури.

Фото Getty Images

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