Найвідвертіший та найінтимніший портрет Трампа: колишня прессекретарка Білого дому розкрила секрети 45-го президента США

У жовтні в США вийшла друком книга «Зараз я готова відповісти на ваші запитання: Що я бачила у Білому домі Трампа». Її написала Стефані Грішем, яка пропрацювала близько року прессекретаркою Білого дому, а також керувала офісом Меланії Трамп. Мемуари стали бестселером у США. Американські ЗМІ стверджують, що Грішем вдалося розкрити низку секретів, які дають можливість публіці краще зрозуміти стосунки в сім'ї Дональда Трампа. Назва книги зрозуміла для багатьох американців, які запам'ятали Стефані як речницю, яка жодного разу не провела телевізійний брифінг для журналістів. Подейкували, що вона просто боїться незручних запитань. І ось тепер Грішем вирішила заговорити. На початку книги вона пояснює, чому відмовлялася від спілкування з представниками ЗМІ, коли працювала в Білому домі. «Я знала, що, як тільки президент захоче, щоб я щось заявила громадськості, це буде неправдою або я виглядатиму як лунатик», — пише Грішем. Ще одна цікава деталь — Стефані працювала в офісі Меланії Трамп до 6 січня 2021 року. Америка назавжди запам'ятає цю дату. Того дня натовп розлючених прихильників Дональда Трампа увірвався до Капітолія та влаштував там погром. Видавництво HarperCollins, що опублікувало мемуари Грішем, стверджує: «Це найвідвертіший і найінтимніший портрет Трампа за той час, що він та його дружина провели у Білому домі». До речі, Дональд та Меланія моментально відреагували на успіх книги. 45-й президент США заявив: «Шкода, що видавці мішків із лайном продовжують повідомляти про це дуже нудне сміття. Ми та рух MAGA („Зробимо Америку знову великою“. — Ред .) повністю до цього звикли». Нинішня прессекретарка Трампа Ліз Харрінгтон наголосила: «Ця книга — ще одна жалюгідна спроба нажитися на силі президента та продати брехню про сім'ю містера Трампа». Офіс Меланії Трамп теж не промовчав: «Мета цієї книги очевидна. Це спроба спокутувати свою провину після поганої роботи прессекретаркою, невдалих особистих стосунків та непрофесійної поведінки у Білому домі. За допомогою неправди та зради Грішем намагається досягти значущості та грошей за рахунок місис Трамп». Що ж так розлютило Дональда та Меланію? «ФАКТИ» підготували переклад кількох фрагментів із мемуарів Стефані Грішем, написаних від першої особи.

«До Путіна Трамп мав особливі почуття»

Любов Дональда Трампа до диктаторів давно відома та добре задокументована, пише вона. Однак він відчував особливі почуття лише до одного з них — пана Путіна. Холодний прийом, який російський лідер демонстрував стосовно Трампа, здавалося, підштовхував його до того, щоб намагатися ще сильніше і все ж таки сподобатися Путіну.

«Коли всі навколо говорили про санкції проти Росії за її втручання у президентські вибори 2016 року в США та за численні порушення прав людини, Трамп заявив Путіну: «Ок, протягом кількох хвилин я говоритиму з вами жорстко. Але це все для телекамер. А коли вони підуть, ми поговоримо інакше. Ви мене зрозуміли», — пише Грішем. Вона стверджує, що Трамп сказав це Путіну у 2019 році під час саміту «Великої двадцятки» в Осаці, Японія.

Тоді ж Грішем звернула увагу ще на одну деталь. Помітити її допомогла Стефані Фіона Хілл, яка обіймала тоді посаду головної радниці Трампа з питань Росії. Згодом Хілл давала свідчення у Конгресі під час процедури імпічменту, ініційованої демократами щодо Дональда Трампа.

«Коли розпочалася зустріч, Фіона Хілл нахилилася до мене та запитала, чи звернула я увагу на перекладачку Путіна? Це була дуже приваблива брюнетка з довгим волоссям, гарним обличчям та чудовою фігурою. Я кивнула у відповідь. Фіона прошепотіла, вона має підозри, що Путін невипадково обрав цю жінку. Знаючи слабкість нашого президента, Путін хотів відвернути його увагу за допомогою цієї красуні», — пише Грішем.

Вона підтверджує, що Трамп — сексист. Він, не соромлячись, використовував скабрезності, спілкуючись з жінками.

«У Білому домі з'явилася молода жінка, її взяли на роботу помічницею до пресслужби. Трамп одразу звернув на неї увагу та постійно запрошував на борт президентського літака. Коли я обережно поцікавилася, навіщо він це робить, президент відповів: «Подивися, яка у неї з… а!» При цьому він використав грубе слово, яким чоловіки називають жіночі сідниці. «Я хочу, щоб ти подбала про неї. Зроби її щасливою! — звелів мені Трамп. Натомість я постаралася зробити так, щоб ця помічниця більше не траплялася президентові на очі», — згадує Грішем.

«Я знала, що, як тільки президент захоче, щоб я щось заявила громадськості, це буде неправдою», - пише Стефані Грішем, яка за Дональда Трампа працювала прессекретаркою Білого дому

Стефані довелося пережити вкрай неприємні хвилини, коли Е. Джин Керролл звинуватила Трампа в тому, що він зґвалтував її у 90-х. Дональд, як завжди, все заперечував. Але прессекретарка мала реагувати. Вона ризикнула поставити президентові запитання — що насправді сталося між ним та Керролл?

«Трамп спочатку пройшовся у грубих виразах про вигляд Е. Джин Керролл. Потім глянув мені просто в очі. Його погляд змусив мене нервувати. «Просто все заперечуй. Ось, що ти маєш робити в будь-якій ситуації. Правильно, Стефані? Просто все заперечуй! — повторив він, підкреслюючи кожне слово», — пише Грішем.

У своїй книзі вона підтверджує те, що протягом тривалого часу раніше всіляко заперечувала сама і що заперечувала Меланія Трамп. Перша леді насправді розлютилася, коли посипалися повідомлення про зради її чоловіка і про те, що він платив гроші цим жінкам за мовчання.

«Після того, як порноактриса Стормі Деніелс розповіла про свої стосунки з Трампом, були звинувачення і від інших жінок. Я відчувала, що місис Трамп обурюється. Меланія знайшла змогу відповісти. Вона навмисне почала уникати Дональда, намагалася не позувати поряд з ним репортерам, а одного разу відштовхнула руку чоловіка та сперлася на руку гарного офіцера, який був поруч.

Меланія Трамп розлютилася, коли посипалися повідомлення про зради її чоловіка і про те, що він платив гроші цим жінкам за мовчання

Пізніше вона пояснила мені свою поведінку. «Я не хочу бути схожою на Гілларі Клінтон, ви знаєте, про що я? Вона пішла пішки до вертольота, тримаючись за руки зі своїм чоловіком після новин про Моніку, і це виглядало не дуже добре», — сказала Меланія, маючи на увазі, звичайно, Моніку Левінскі.

Перша леді ні з ким у Білому домі не була відвертою. Але у той період їй просто потрібно було з кимось поговорити. І вона зі всіх помічниць обрала мене. Меланія сама торкнулася цієї теми. Я сказала, що президент заперечує, а його колишній особистий адвокат Майкл Коен стверджує, що платити Стормі Деніелс за мовчання було його особистою ініціативою. «О, прошу тебе, ти жартуєш?» — різко відповіла Меланія. «Я не вірю жодному їхньому слову. Ані Дональду, ані Майклу, який завжди за ним підчищав», — сказала перша леді та нецензурно вилаялася", — згадує Грішем.

У книзі вона описує ще один епізод із Меланією Трамп. У розпал секс-скандалу довкола її чоловіка перша леді вирушила до Техасу, щоб відвідати там табір, де утримувалися діти нелегальних мігрантів. При цьому Меланія одягла куртку, на спині якої красувалася фраза: «Мені правда байдуже, а вам?»

«Першу леді найбільше цікавила реакція чоловіка на її витівку. Коли ми повернулися до Вашингтона, президент чекав на нас в Овальному кабінеті. „Про що, чорт забирай, ти думала?“ — репетував він. На мій подив, місис Трамп сіла на стілець поруч із ним (до речі, все ще в цій клятій куртці) і посміхнулася», — пише Грішем.

Стефані стверджує, що між Меланією Трамп та Іванкою Трамп, двома найважливішими жінками у житті Дональда Трампа, немає теплоти. Помічникам президента вартувало чималих зусиль приховувати цей розкол від громадськості. Але «за лаштунками» напруженість між дружиною та донькою Трампа відчувалася кожною клітиною. Однією з причин було бажання Іванки перебувати у центрі уваги на публічних заходах та у закордонних поїздках.

«Щойно я дізналася про ці делікатні стосунки, Меланія дозволила мені використовувати прізвисько, яким вона любила називати Іванку за спиною — Принцеса. Я у відповідь за відвертість розповіла їй, що багато працівників Білого дому використовують для Іванки та її чоловіка Джареда Кушнера інше прізвисько — Інтерни. Меланії сподобалося.

Місис Трамп ретельно вивчала протокол перед кожною закордонною поїздкою та звертала увагу помічників на те, що почесті зазвичай призначені лише для президента та першої леді, але не для «першої дочки» та її чоловіка. Під час візиту до Великобританії Меланія наполягла на тому, що позувати фотографам із королевою Єлизаветою II будуть лише вони з Дональдом. Іванці та Джареду залишалося спостерігати за цим зі сторони…" — згадує Грішем.

Бажання дочки Трампа Іванки бути в центрі уваги стало причиною напружених стосунків між нею та першою леді. На фото Іванка Трамп із чоловіком Джаредом Кушнером

«Перша леді багато часу витрачала на догляд за собою. Його головними елементами були багатогодинний сон та спа-процедури»

Один із розділів книги присвячений виключно робочому графіку Меланії Трамп як першої леді.

«Місис Трамп працювала з дому задовго до того, як це почала робити вся країна через коронавірус», — жартує Грішем.

«У нас все ж таки були особисті зустрічі, але вони, як правило, проходили у Картографічній кімнаті навпроти ліфтів, які ведуть до будинку. Там ми планували графіки, відповідали на нагальні запитання та обговорювали цілі. Крім цього, перша леді перебувала у своїх кімнатах у резиденції. Вона робила це так часто й так довго, що офіцери Секретної служби США дали місис Трамп прізвисько Рапунцель. Вони казали, що Рапунцель сидить у своїй вежі, ніколи не спускаючись звідти.

Багато часу Меланія витрачала на догляд за собою. Його головним елементом вона вважала багатогодинний сон. Працівники Східного крила Білого дому вкрай рідко отримували звістку від своєї начальниці до 10-ї ранку. Вона вважала, що релаксація є центральним елементом режиму краси, як і, звичайно ж, спа-процедури та процедури з догляду за обличчям.

Над чим місис Трамп справді працювала, не покладаючи рук, то це над докладними фотоальбомами. Сотні, якщо не тисячі фотографій її перебування у Білому домі, були ретельно вивчені, класифіковані та ретельно поміщені в альбоми. Їхнє зберігання є давнім хобі першої леді…" — стверджує Стефані Грішем.

Фото New York Times

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