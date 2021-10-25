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У Росії стався страшний вибух в житловому будинку: обвалився дах і два верхні поверхи

18:37 25 жовтня 2021
будинок вибух

У Росії в місті Набережні Челни прогримів потужний вибух в п'ятиповерховому житловому будинку. Обвалився дах і два верхні поверхи — четвертий і п'ятий. Під завалами залишаються люди. Про це повідомляє Mash.

32 мешканців будинку вивели на вулицю, чотирьох чоловік увезли «швидкі». Один із постраждалих у дуже важкому стані. Ще двоє — це підліток 17 років і його 11-річний брат. Двоє мешканців будинку продовжують залишатися під уламками — жінка на п'ятому поверсі і чоловік-пенсіонер на четвертому.

дом взрыв
Поки не встановлено, скільки мешканців будинку під час НП перебували в квартирах

За попередніми даними, в квартирі на четвертому поверсі вибухнув газ. Вибух був настільки потужним, що пошкодив перекриття між четвертим і п'ятим поверхами, а вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх будинках.

На місці вибуху

Залишилося витягти ще двох людей

Нагадаємо, місяць тому подібний випадок стався в Ногінську Московської області. Через вибух газу було зруйновано частину житлового будинку — постраждали квартири з першого до четвертого поверху.

Фото Mash / Telegram, 112 / Telegram, vk.com/chelnynews_ru

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