Асистент оператора-українки, яку мимоволі вбив Алек Болдуін, назвав свою причину трагедії

Трагедія на знімальному майданчику фільму «Іржа» в Нью-Мексико (США) сталася через те, що оригінальний склад команди покинув майданчик у четвер вранці за день до вбивства оператора Галини Хатчинс.

Про це заявив Аарон Чен, перший асистент оператора Галини Хатчинс, передає радіостанція «Говорит Москва».

За словами Аарона Чена, коли знімальній групі не надали готель, вони поїхали. Їх замінили непрофесіонали, які і дали Алеку Болдуїну пістолет, заряджений бойовим патроном. Актор був впевнений, що зброя не заряджена. Болдуїн та Хатчинс на майданчику не сварилися.

Також Аарон вважає, що творці картини поспішали завершити зйомки й нехтували безпекою.

Він змоделював момент трагедії — Хатчинс знімала на камеру у форматі від першої особи. Режисер, мабуть, був позаду неї, він присів і дивився в монітор. Тому куля потрапила Галині в живіт, а потім потрапила в плече режисеру.

Чоловік сподівається, що фільм не буде закінчений.

Нагадаємо, що під час фільмування вестерну «Іржа» актор Алек Болдуїн вистрілив з пістолета й випадково вбив оператора Галину Хатчинс, а також поранив режисера Джоела Соузу. У пістолеті замість холостих патронів виявилися бойові.

Про киянку Галину Хатчинс читайте у матеріалі «ФАКТІВ»: «Наша Галка в Голлівуді»: однокурсниця Галини Хатчинс, яку випадково вбив Алек Болдуїн, опублікувала спогади про неї".

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