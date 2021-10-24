26.22 / 26.42 30.37 / 30.71
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Асистент оператора-українки, яку мимоволі вбив Алек Болдуін, назвав свою причину трагедії

15:19 24 жовтня 2021
Галина Хатчинс

Трагедія на знімальному майданчику фільму «Іржа» в Нью-Мексико (США) сталася через те, що оригінальний склад команди покинув майданчик у четвер вранці за день до вбивства оператора Галини Хатчинс.

Про це заявив Аарон Чен, перший асистент оператора Галини Хатчинс, передає радіостанція «Говорит Москва».

За словами Аарона Чена, коли знімальній групі не надали готель, вони поїхали. Їх замінили непрофесіонали, які і дали Алеку Болдуїну пістолет, заряджений бойовим патроном. Актор був впевнений, що зброя не заряджена. Болдуїн та Хатчинс на майданчику не сварилися.

Також Аарон вважає, що творці картини поспішали завершити зйомки й нехтували безпекою.

Він змоделював момент трагедії — Хатчинс знімала на камеру у форматі від першої особи. Режисер, мабуть, був позаду неї, він присів і дивився в монітор. Тому куля потрапила Галині в живіт, а потім потрапила в плече режисеру.

Чоловік сподівається, що фільм не буде закінчений.

Нагадаємо, що під час фільмування вестерну «Іржа» актор Алек Болдуїн вистрілив з пістолета й випадково вбив оператора Галину Хатчинс, а також поранив режисера Джоела Соузу. У пістолеті замість холостих патронів виявилися бойові.

Про киянку Галину Хатчинс читайте у матеріалі «ФАКТІВ»: «Наша Галка в Голлівуді»: однокурсниця Галини Хатчинс, яку випадково вбив Алек Болдуїн, опублікувала спогади про неї".

518

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонерки

З наступного року жінок позбавлять надбавки до пенсії у 25 відсотків: названо причину

гроші

Українцям перерахують пенсії: хто з початку грудня буде отримувати на 800 грн більше

гроші

70-річні українці отримуватимуть не менше 3000 гривень пенсії: що відомо

Пенсіонери

Пенсійний вік можуть знизити на 5−10 років: Мін'юст роз'яснив, кого це стосується

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.