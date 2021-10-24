Росіян, які претендують на візу, в Держдепі віднесли до «бездомних національностей»

Влада США, у якої останнім часом значно погіршилися дипломатичні відносини з Росією, віднесла її громадян, які хочуть отримати імміграційну візу Сполучених Штатів, до «бездомних національностей» (Homeless Nationalities). Про це йдеться в документі на сайті Державного департаменту.

До цієї категорії відносять заявників з тих країн, у яких у США немає свого консульського представництва, або з тих, де склалася нестабільна політична обстановка, через яку дипломати США не можуть виконувати свої функції.

Також до переліку таких країн потрапили Куба, Еритрея, Іран, Лівія, Сомалі, Південний Судан, Сирія, Венесуела та Ємен.

Жителям Росії рекомендували звертатися по американські імміграційні візи до консульських представництв США у Варшаві. Росіяни, які проживають в інших країнах, можуть звернутися по візу в консульство США в країні перебування.

Зазначимо, що у травні уряд Росії включив США і Чехію в список країн, що здійснюють «недружні дії» щодо РФ. Таким країнам заборонено наймати для роботи в своїх дипломатичних місіях російських співробітників. Після цього посольство США в Росії суттєво скоротило кількість консульських співробітників і більше не може повноцінно виконувати свої функції.

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