«Трагедії можна було уникнути»: колеги Галини Хатчинс відреагували на смерть оператора-українки

В Нью-Мексико відбулася поминальна церемонія за оператором Галиною Хатчінс. Її провели через два дні після того, як жінку випадково застрелив Алек Болдуін з рушниці на знімальному майданчику фільму «Раст».

Хатчинс вшанувала місцева Гільдія кінематографістів IATSE Local 600, влаштувавши церемонію запалення свічок у Альбукерку на Сівік Плаза.

Лейн Лупер, член команди операторів камер на злощасному фільмі, не приховував емоцій, ледь стримуючи сльози.

«Мені пощастило попрацювати з нею, тому що та, кого я зустрів, була одним з найталановитіших і найдобріших спільних художників, які робили речі, про які я ніколи не міг подумати», — сказав він.

Члени профспілки та представники індустрії розваг прийшли до меморіалу, щоб згадати Хатчінс, заявивши також розповіли про необхідність створення безпечних умов на зйомках.

«Зараз ми боремося за робочу силу, ми боремося за безпеку, ми боремося за обідні перерви, прожитковий мінімум, ми боремося за багато речей, ми боремося за те, щоб іноді повертатися додому вночі», — розповіла ветеран спілки IATSE Local 480 Вайнема Чавес.

Працівник IATSE 480, який не хотів називати свого імені, сказав The Post, що інциденту з «гарячою гарматою» можна було «повністю уникнути».

«Якби вони вклали більше грошей у те, щоб… просто робити все з візуальними ефектами, цього ніколи б не сталося, це майже основа», — сказав він.

Наразі відомо, що бригада профспілкових робітників пішла з «Раст», обурена поганими протоколами безпеки перед смертельною стріляниною, пише видання The Post.

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