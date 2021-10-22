Кремль не витримав ураганного натиску (відео)

У Москві штормовий вітер зруйнував один із зубців Кремлівської стіни. На ділянці, де проводилася реконструкція, поривом вітру було підхоплено будівельні риштування, а вони, в свою чергу, потягнули за собою частину стіни, до якої кріпилися. Відео руйнування наводить Mash.

Момент, як поривом вітру було пошкоджено Кремлівську стіну, також потрапив на відео.

Синоптики попереджали, що 22 жовтня розіграється негода через проходження холодного фронту. Очікувалися пориви до 15−20 метрів в секунду. Такої сили вітру достатньо, щоб повалити старі дерева, пошкодити лінії електропередачі і вуличні рекламні конструкції. Жителі Москви повідомляли, що поривами вітру зносило сміттєві баки, повалено білборди і дерева, пошкоджено припарковані під ними машини.

Режим підвищеної готовності для аварійних служб вводився лише на день. Очікується, що до суботи, 23 жовтня, вітер стихне, хоча є ймовірність поривів до 12−15 метрів в секунду.

Нагадаємо, по Україні синоптики теж обіцяли штормовий вітер 22 жовтня, але рятувальні служби поки не повідомляли про будь-які руйнування.

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