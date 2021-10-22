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Світ

Загинула майже вся зміна: в Росії стався вибух на заводі

13:09 22 жовтня 2021
вибух

В Рязанській області Росії на заводі синтетичних волокон «Еластик» стався вибух, загинули 16 осіб, повідомляє «РИА Новости».

Пожежа почалася в цеху з виробництва пороху. У цеху перебувала зміна з 17 людей.

Тіла дев'яти робочих знайшли, сімох ще шукають серед завалів, одна людина в реанімації з 80% опіків тіла.

Рятувальники кажуть, що шансів знайти когось живим майже немає. Сам цех повністю зруйнований.

Попередня причина пожежі на Рязанському виробництві — порушення технологічного процесу через несправність обладнання, або порушення процесу працівниками.

У мережі з'явилося відео вибуху.

Нагадаємо, влітку в російському Новосибірську стався вибух й пожежа на газовій автозаправній станції. Тоді постраждали 16 людей.

У вересні в Ногинську під Москвою у житловому будинку вибухнув газ. Завалилися конструкції декількох поверхів. ЗМІ писали про п'ять постраждалих.

фото https://t.me/rian_ru/

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